MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kanye West eski eşi Kim Kardashian'ın Pete Davidson'dan ayrıldığını duyunca...

Kanye West eski eşi Kim Kardashian'ın Pete Davidson'dan ayrıldığını duyunca...

09.08.2022 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanye West ile boşanmasının ardından komedyen Pete Davidson ile aşk yaşamaya başlayan Kim Kardashian'ın mutluluğu kısa sürdü. Eski eş Kanye West ile Kim Kardashian'ın Pete Davidson ile ayrılığının ardından bomba bir paylaşım yaptı.

Kanye West eski eşi Kim Kardashian'ın Pete Davidson'dan ayrıldığını duyunca...

Kim Kardashian 8 yıllık evli kaldığı Kanye West ile ayrılıp komedyen Pete Davidson ile aşk yaşamaya başlamıştı. Her fırsatta uzun zaman sonra cinsel anlamda büyük tatmin yaşadığını ve ilişkisinin çok iyi gittiğini söyleyen Kim sevgilisinden ayrıldı.

Ancak çiftin birlikteliği 9 ay sürdü. Geçtiğimiz günlerde Kardashian ile Davidson, yoğun programları sebebiyle yıprandıklarını söyleyerek birlikteliklerini sonlandırdı.

3483872_a9a073d3d7f4127c2500dec5bea11d30_640x640

İkilinin ayrıldıklarını duyan Kanye West sosyal medyadan bomba bir paylaşım yaptı.

Kanye West de eski eşinin Pete Davidson ile ayrılığının ardından harekete geçti. Ünlü rapçi, Davidson'ın öldüğünü yazan sahte bir gazete küpürünü yayınladı.

3483872_9b0ffc88e33de1a54d4de19d20d97ae2_640x640

Ünlü rapçi, Kardashian'la ayrılığın ardından mesajlar ve yorumlar atarak tekrar barışmak istediğini vurgulamıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Usta oyuncudan çok konuşulacak sözler: Para için fuhuş yüzüğü takmadımUsta oyuncudan çok konuşulacak sözler: Para için fuhuş yüzüğü takmadım
Perihan Savaş'tan mülteci tepkisi! "Türkiye bu aralar hoşuma gitmiyor..."Perihan Savaş'tan mülteci tepkisi! "Türkiye bu aralar hoşuma gitmiyor..."
Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! "O ses bu coğrafyada çınlamaya devam edecek"Usta sanatçı son yolculuğuna uğurlandı! "O ses bu coğrafyada çınlamaya devam edecek"
Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

Akaryakıta üç günde ikinci indirim!

Uçurumdaki dehşette yeni detaylar! "Kucaklayıp uçurumdan atladı"

Uçurumdaki dehşette yeni detaylar! "Kucaklayıp uçurumdan atladı"

Ev sahibi ve kiracı olan herkesi ilgilendiriyor!

Ev sahibi ve kiracı olan herkesi ilgilendiriyor!

Böylesi ABD tarihinde ilk kez yaşandı! Trump'a büyük şok

Böylesi ABD tarihinde ilk kez yaşandı! Trump'a büyük şok

Kredi borcu olan emekliler dikkat! Maaşınız bloke olabilir… Mahkeme ‘serbest irade’ diyerek bankaları haklı buldu

Kredi borcu olan emekliler dikkat! Maaşınız bloke olabilir… Mahkeme ‘serbest irade’ diyerek bankaları haklı buldu

'Ev sahibi kapıyı söktü' demişti! Gerçek bambaşka çıktı

'Ev sahibi kapıyı söktü' demişti! Gerçek bambaşka çıktı

İlginizi Çekebilir

Sevgilisini bırakıp İranlı hayranıyla evlendi! Ünlü isim ifşa etti

Sevgilisini bırakıp İranlı hayranıyla evlendi! Ünlü isim ifşa etti

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Mahvetmeden temizlemenin bir yolu var!

Mahvetmeden temizlemenin bir yolu var!

Herkesi büyüleyen bir karnaval kraliçesiydi! Ölümü acı oldu

Herkesi büyüleyen bir karnaval kraliçesiydi! Ölümü acı oldu

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.