Kanye West eski eşi Kim Kardashian'ın Pete Davidson'dan ayrıldığını duyunca...

Kim Kardashian 8 yıllık evli kaldığı Kanye West ile ayrılıp komedyen Pete Davidson ile aşk yaşamaya başlamıştı. Her fırsatta uzun zaman sonra cinsel anlamda büyük tatmin yaşadığını ve ilişkisinin çok iyi gittiğini söyleyen Kim sevgilisinden ayrıldı.

Ancak çiftin birlikteliği 9 ay sürdü. Geçtiğimiz günlerde Kardashian ile Davidson, yoğun programları sebebiyle yıprandıklarını söyleyerek birlikteliklerini sonlandırdı.

İkilinin ayrıldıklarını duyan Kanye West sosyal medyadan bomba bir paylaşım yaptı.

Kanye West de eski eşinin Pete Davidson ile ayrılığının ardından harekete geçti. Ünlü rapçi, Davidson'ın öldüğünü yazan sahte bir gazete küpürünü yayınladı.

Ünlü rapçi, Kardashian'la ayrılığın ardından mesajlar ve yorumlar atarak tekrar barışmak istediğini vurgulamıştı.



