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Kanye West ile Kim Kardashian iyiden iyiye koptu! Telefon numarasını değiştirdi

12.03.2021 10:39 | Son Güncelleme:
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Kanye West ile Kim Kardashian iyiden iyiye koptu! Telefon numarasını değiştirdi

Tüm telefon numaralarını değiştiren Kanye West ile boşanma aşamasında olduğu Kim Kardashian'ın sadece güvenlik görevlileri üzerinden iletişim kurduğu ortaya çıktı.

Kanye West ile Kim Kardashian'ı boşanma davasında yeni detaylar sızdı. Ayrılık kararı alan çiftin bir süredir birbirleriyle hiç konuşmadığı ortaya çıktı.

Tüm telefon numaralarını değiştiren West'in yaklaşık 7 yıl boyunca evli kaldığı Kardashian'a "Benimle sadece güvenlik personelim üzerinden iletişim kur" dediği iddia edildi.

Page Six'e konuşan bir kaynak, 43 yaşındaki West'in 40 yaşındaki Kardashian'la bağını birdenbire kopardığını ve bu soğukluğun boşanma davası öncesine uzandığını belirtti.

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Aynı kaynak ayrıca, aradaki husumete rağmen çiftin çocuklarına ebeveynlik yapmaya devam ettiğini ve West'in Kardashian dışarıdayken evi düzenli olarak ziyaret ettiğini anlattı.

EVDE DADI ORDUSU VAR

Söz konusu kaynak, "Kim boşanma davası açmadan önce bile Kanye numaralarını değiştirmişti. Ona ‘Benimle güvenlik personelim üzerinden iletişime geçebilirsin' demişti. Buna rağmen (Kim) çocuklar konusunda ona güveniyor. (Kanye) çocukları seviyor ve onları sıkça görüyor. Kim evden çıkınca Kanye gelip çocuklarla takılıyor. Evde bir dadı ordusu var, o yüzden geçiş süreci kolay oluyor" diye konuştu.

Diğer yandan çiftin boşanma davalarında Hidden Hills mülkleri için anlaşmazlık yaşadığı ve Kardashian'ın buradaki konutu çocukları için tutmasına izin verildiği anlaşıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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