Kanye West'in eşi Bianca Censori yine şaşırtmadı! Herkes ona baktı

Kanye West ve Kim Kardashian ikilisinin 7 yıllık evliliklerini bitirmesi sonrası ikilinin özel hayatları sık sık gündeme gelmeye başlamıştı.

Kanye West boşanma sürecinde Kim'e zorluk çıkarsa da hemen evlendi. Modacı Bianca Censori ile evlenen rapçi karısına giydirdiği kıyafetlerle gündemde.

Karısını teşhir etmekle suçlanan Kanye West bu konuda çok rahat.

Kanye West ve Bianca Censori, Los Angeles'ta birlikte dışarı çıktı. Bianca yine gündem olacak bir kıyafet giydi.

2022'den beri Kanye West ile evli olan Bianca, neredeyse görünmeyen gümüş bikini üstü ve ten rengi şortuyla hayal gücüne pek yer bırakmadı.



Sinemaya giden ikili sokakta görenler genç kadına bakmaktan kendini alamadı.

