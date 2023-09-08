Kanye West ve Bianca Censori kimseyi umursamıyor! Göğüslerini yastıkla kapatıp dolaştı

Kanye West, son zamanlarda eşi Bianca Censori ile tercih ettikleri kombinlerle gündeme geliyor. Bianca Censori'nin transparan tulumları Kanye West'in çorapla sokakta gezmesi gündem olurken son olarak yeni eş İtalya sokaklarında neredeyse çıplak dolaşında vatandaşlardan tepki çekmişti.

Çift bununla da kalmamış ve Venedik'te bir teknede görüntülenmişti. West burada pantolonunun düşüp poposunun açılmasını umursamayınca da tekne şirketinden ambargo yemişti.

Ancak Kanye West ve Bianca Censori kimseyi umursamıyor. Bianca Censori bu sefer de yırtık pırtık ten rengi tarzını yastıkla kamufle etti.

Vatandaşların meraklı bakışlarını çok da umursamayan çift dünya gündeminden de düşmüyor. Çifte dair yapılan yorumlar yeni eşin Kanye West'in himayesinde olduğu yönünde.



