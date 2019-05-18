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Kapadokya’da bir evin altında tesadüfen bulundu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 18.05.2019 14:05 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en önemli kültür turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya Bölgesi'nde bir evin altından çıkan yeraltı şehri görenleri şaşırttı. Birçok yerden giriş çıkışların olduğu yeraltı şehrinin ilçenin tamına yakınını kapsadığı düşünülüyor.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesi'nde tarih fışkırmaya devam ediyor. Nevşehir’in Derinkuyu ilçesinde bulunan harabe bir evin altından yeraltı şehri bulunması şaşırtırken yeraltı şehrinin ilçenin ana caddeleri ve sokaklarının altına kadar bağlantısının bulunduğu dikkatlerden kaçmadı.

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TESADÜFEN BULUNDU

Derinkuyu ilçesinde tesadüfen bulunan yeraltı şehri, ilçede heyecan uyandırırken bulunan yeraltı şehrinin birkaç yerden daha girişi olduğu belirtiliyor. İlçede harabe bir evin içinden girilen yeraltı şehrinde uzun bir yürüyüşün ardından yeraltı şehri sağa ve sola ayrılıyor. Sağ ve soldan girişlerin ile devam edilen yeraltı şehri ilçenin tamamına yakınını kapsadığı tahmin ediliyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
yeraltı şehri Kapadokya

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