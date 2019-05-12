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Kapadokya'da heyecanlandıran keşif

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 12.05.2019 14:40 | Son Güncelleme

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin beldesinde tesadüfen ortaya çıkan bir yeraltı şehri bulundu.

Kapadokya'da heyecanlandıran keşif

Edinilen bilgilere göre, Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin beldesinde tarlasında çalışan Bahri Orhan tesadüfen kaya oyma mekan girişlerine rastladı. Bahri Orhan bulmuş olduğu kaya oyma mekan girişini jandarma ekiplerine bildirmesinin ardından yapılan inceleme sonrasında bulunan kaya oyma mekanın Tatlarin yeraltı şehrinin 2 kilometre kuzeyinde olduğu tespit edildi. Müze Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan incelemelerde bulunan kaya oyma mekanın içerisinde geçmiş dönemlere ait işlemeler olduğu tespit edilirken, Müze Müdürlüğü tarafından başlatılacak olan çalışmaların ardından yeraltı şehrinin hizmete kazandırılacağı öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya yeraltı şehri

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
içindeki altınlar nerede siz onu deyin hele altında düştüğüne göre????????????????
Altınları çıkarmışlar anlaşılan:)
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