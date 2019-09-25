Kapadokya'da yeni etkinlik: Klasik otomobil turu

Kapadokya'da, sıcak hava balonu, ATV araçları ve atlarla düzenlenen turların yanı sıra bölgede son bir yıllık süreçte artan klasik otomobiller günün her saatinde turistlere hizmet sunuyor. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı araziyi birbirinden ilginç görünümdeki klasik araçlarla gezmek isteyen turistler, Kapadokya'nın masalsı güzelliği ile bütünleşen rengarenk araçlarla fotoğraf çektiriyor. (AA)
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