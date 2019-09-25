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Kapadokya'da yeni etkinlik: Klasik otomobil turu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 25.09.2019 12:22 | Son Güncelleme

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da sayısı son dönemde artan klasik otomobillerle peribacaları arasında düzenlenen turlar yoğun ilgi görüyor.

GİDİŞ
İstanbul
2019-10-02 06:35:00
Nevşehir
2019-10-02 08:00:00
DÖNÜŞ
Nevşehir
2019-10-09 23:10:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-10 00:15:00
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Kapadokya'da, sıcak hava balonu, ATV araçları ve atlarla düzenlenen turların yanı sıra bölgede son bir yıllık süreçte artan klasik otomobiller günün her saatinde turistlere hizmet sunuyor. Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı araziyi birbirinden ilginç görünümdeki klasik araçlarla gezmek isteyen turistler, Kapadokya'nın masalsı güzelliği ile bütünleşen rengarenk araçlarla fotoğraf çektiriyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya tur klasik otomobil

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