Mynet Trend

Kapadokya fotomodelleri de mest ediyor

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 02.08.2019 14:08 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya, yerli ve yabancı manken ile fotomodeller için stüdyo haline geldi.

Kapadokya fotomodelleri de mest ediyor
GİDİŞ
İstanbul
2019-08-09 17:30:00
Nevşehir
2019-08-09 18:55:00
DÖNÜŞ
Nevşehir
2019-08-16 11:15:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-08-16 12:30:00
761 TL
SATIN AL

Dünyanın saygın dergileri başta olmak üzere çeşitli reklam stüdyoları ile çalışan fotomodel ve mankenler, Kapadokya bölgesini tercih ediyor. Almanya, Fransa, Japonya, Kazakistan ve Rusya'dan birçok fotomodel ve manken, Göreme, Uçhisar, Çavuşin ve Zelve-Paşabağları gibi merkezleri stüdyo olarak kullanmaya başladı. Mankenler, doğa harikası görüntüler eşliğinde objektiflere poz vererek, bölgenin de etkin şekilde tanıtımına katkı sağlıyor. (DHA)

Kabin görevlisi şaşkına çevirdi! Bagaj bölümüne tırmanıp...Kabin görevlisi şaşkına çevirdi! Bagaj bölümüne tırmanıp...
burası fotoğraf ve safari tutkunlarının vazgeçilmeziburası fotoğraf ve safari tutkunlarının vazgeçilmezi
Kurban Bayramı'nda adrenalin dolu bir tatile ne dersiniz?Kurban Bayramı'nda adrenalin dolu bir tatile ne dersiniz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kapadokya manken model

En Çok Okunan Trend Haberler

Meteoroloji'den uyarı: Sağanak yağışlar geri dönüyor

Meteoroloji'den uyarı: Sağanak yağışlar geri dönüyor

80 yıldır boş duruyordu! İçini gördüklerinde şoke oldular

80 yıldır boş duruyordu! İçini gördüklerinde şoke oldular

Büyük ikramiye talihlisi hakkında önemli açıklama

Büyük ikramiye talihlisi hakkında önemli açıklama

Yine hamile! 1.5 ay tekerlekli sandalye kullanacak

Yine hamile! 1.5 ay tekerlekli sandalye kullanacak

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sinop'un tabiat parkı Akgöl güzelliğiyle büyülüyor

burası fotoğraf ve safari tutkunlarının vazgeçilmezi

Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirecekler, adrenalin dolu bir tatile ne dersiniz?

Kurban Bayramı'nda adrenalin dolu bir tatile ne dersiniz?

Ordu'nun Ulugöl'ü yabancı turistlerin gözdesi oldu

Yabancı turistlerin gözdesi oldu! İşte Ordu'nun saklı güzelliği

Çorum’un saklı cenneti: Gölbel göleti

Gören Trabzon sanıyor! İşte Çorum'un saklı cenneti

La Casa de Papel'in hayranlık uyandıran adası: Palawan

O diziyle tanındı! Burası dünyanın en güzel adası

22. Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'nde büyüleyen kareler

Çadırlarda konaklayıp, gökyüzünü seyrettiler! Büyüleyen güzellik

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.