Kapadokya fotomodelleri de mest ediyor

Dünyanın saygın dergileri başta olmak üzere çeşitli reklam stüdyoları ile çalışan fotomodel ve mankenler, Kapadokya bölgesini tercih ediyor. Almanya, Fransa, Japonya, Kazakistan ve Rusya'dan birçok fotomodel ve manken, Göreme, Uçhisar, Çavuşin ve Zelve-Paşabağları gibi merkezleri stüdyo olarak kullanmaya başladı. Mankenler, doğa harikası görüntüler eşliğinde objektiflere poz vererek, bölgenin de etkin şekilde tanıtımına katkı sağlıyor. (DHA)
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