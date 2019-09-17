Kapadokya yabancı turistlerin de gözdesi

Peribacaları arasında gezinti yapan ABD'li turist James Balch, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaş grubuyla geldiği Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal yapısının mutlaka görülmesi gereken bir yer olduğunu belirtti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren tur otobüsleriyle Ürgüp, Göreme, Uçhisar, Çavuşin, Zelve, Paşabağı başta olmak üzere peribacalarının yoğunluk gösterdiği alanları ziyaret eden turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Kapadokya'da milyonlarca yıl önce Erciyes, Hasan Dağı ve Güllüdağ'ın püskürttüğü lavların zamanla yağmur ve rüzgarın aşındırmasıyla ortaya çıkan doğal güzellikler, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerde hayranlık uyandırıyor.

Balch, "Burası çok popüler bir yer, o yüzden Kapadokya'ya gitmeliyiz dedik. Kapadokya mükemmel bir manzaraya sahip. Sanki gerçek bir yer değil de rüya aleminde veya başka gezegende gibi hissediyorum. Vadileri ve kaya oluşumları çok etkileyici. Bence herkesin burayı mutlaka ziyaret etmesi gerek." dedi.

Hint turist Aaditya Arya ise vadi yürüyüşüne katılıp yaya olarak gezdiği bölgeyi balon turu ile de gökyüzünden izleme fırsatı bulduğunu, daha önce farklı ülkelerde turizm merkezlerini gezdiğini ancak Kapadokya'yı aralarındaki en ilginç yer olarak değerlendirdiğini söyledi.

Arya, "Kapadokya'yı çok sevdim, manzarası muhteşem ve tarihi dokusu çok etkileyici. Göreme Açık Hava Müzesi'nin içinde bulunan tarihi kilise ve manastırların kayaların içine oyularak yapılmış olmasını inceledim, beni adeta geçmişe sürükledi. Sıcak hava balon turuna katıldım ve bu güzelliği havadan izledim. İlk fırsatta eşimi de alıp tekrar geleceğim." diye konuştu.

'YERYÜZÜNDEKİ HERKES KAPADOKYA'YA MUTLAKA GELMELİ'

Endonezya'dan gelen Idfi Panzani de iki gündür gezdikleri Kapadokya'yı fantastik bir tatil cenneti olarak değerlendirdi.