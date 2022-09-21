Kapattığı iş yerindeki enstrümanları bağışladığı öğrencileri müzikle buluşturdu

İZMİR (AA) - MERİÇ ÜRER - İzmir'de 26 yıl işlettiği müzik merkezini sağlık sorunları nedeniyle kapatmak zorunda kalan bedensel engelli Murat Duran, iş yerindeki enstrümanları Torbalı ilçesindeki bir köy okuluna bağışlayarak minik öğrencileri müzikle buluşturdu.

Bedensel engelli olarak dünyaya gelen 52 yaşındaki Murat Duran, tedavi için gittiği Almanya'da 1 yıl içinde ayaklarından 9 kez ameliyat edildi. Bir süre özel protezlerle yürüyebilen Duran, çeşitli nedenlerle Almanya'daki tedavisini yarım bırakmak zorunda kaldı.

Engeline rağmen yaşama tutunan Duran, küçük yaşlarda ağzıyla kullandığı fırçalarla resim yapmaya başladı, ilk sergisini de Almanya'da açtı. Duran'a iş yeri açması için Bostanlı'da bir yer tahsis edildi.

Burada önce tablolarını satan ardından adını taşıyan bir müzik merkezi açan Duran, çok sayıda müzisyenin verdiği destekle bir eğitim yuvasına dönüştürdüğü merkezini 26 yıl boyunca işletti.

Akciğerinde sorunlar yaşayan Duran, geçen mart ayında merkezini kapatmak zorunda kaldı ve çok sevdiği köy ortamını yaşamak için Torbalı'ya bağlı kırsal Atalan Mahallesi'ne yerleşti.

Burada 26 yıldır üstlendiği misyonu devam ettirmek isteyen Duran, dükkanındaki enstrümanları birçok müzik aletini tanımadıklarını fark ettiği köy okulundaki öğrenciler için bağışlamaya karar verdi.

Darbuka, gitar, ritm aletleri, keman gibi çok sayıda müzik aletini bağışlayarak müzik sınıfı kurulmasına aracılık eden Duran, öğrencilerle okulda bir araya gelerek onların mutluluğuna tanıklık etti.

Duran, AA muhabirine, el ve ayaklarını kullanamama halinin kendisine hiçbir zaman engel oluşturmadığını, merkezini işlettiği dönemde 18 binin üzerinde öğrenciye müzik eğitimi verdiklerini söyledi.

Müziği ve çocukları çok sevdiğini, genç neslin sanatla iyi iletişimleri olmalarını da önemli bulduğunu ifade eden Duran, dükkanındaki enstrümanları Subaşı İlkokuluna bağışlamaya karar verdiğini dile getirdi.

Benzer girişimlerin başkaları tarafından da yapılmasını isteyen Duran, şunları kaydetti:

"11 yaşında oğlumuz var. Arkadaşları gidip geldikçe evimizin müzik köşesindeki müzik aletlerinin çoğunu tanımadıklarını fark ettim. Çocuklara bunları anlatırken müzik öğretmenleri dinleti yaptıklarında çocukların büyülendiğini gördüm. Çocukların gözlerindeki tebessümü, şaşkınlığı ve mutluluğu hiçbir şeyle alamazsınız. Mağazamda kapattığım zaman orada kalanlardan gitar, darbuka, ritm aletleri, okul flütleri, okullarda temel müzik eğitimi olarak kullanılabilecek birçok müzik aleti verdim.

Özellikle kırsal kesimlerdeki okullarda müzik alanında eksiklerinin olduğunu öğrendim. Müzik aletlerini bir okula bağışlayıp müzik sınıfı kurdurmak, çocuklara müziği sevdirmek, müzikle küçük dokunuşta bulunmak istedim. Ölmeden önce bu hayalimi gerçekleştirdim çok mutluyum. Çocuklar enstrümanlarıyla yanıma geldiler, beni ayrı etkiledi."

Müzik sınıfındaki öğrencilerden Mert Dinçer de birçok enstrümanla ilk kez tanıştığını belirtti.

Artık müzik aletleriyle eğitim aldıklarını vurgulayan Dinçer, "En sevdiğim gitar. Eğer kendimizi geliştirirsek arkadaşlarımızla orkestra kurabiliriz. Kendi aramızda müzikler yapabiliriz. Darbukamız, gitarımız ve kemanımız var. Müzik dinlemeyi seviyorum. İleride gitar çalmak istiyorum." diye konuştu.

Öğrenci Şevin Savıcı da müzik aletlerini görünce çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Gitar ve keman çalmak istediğini anlatan Savıcı, "Müzikle aram iyi. Bazı insanlar sesimin iyi olduğunu söylüyor. Gitarla şarkı söylemek istiyorum. Darbukayı iyi çalmaya başladım. Murat ağabeye çok teşekkür ederiz, okulumuza yeni bir müzik sınıfı yaptı. Arkadaşlarımla bir konser yapmak isteriz." dedi.

