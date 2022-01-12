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Kapıcılar Kralı filmi oyuncuları kimlerdir? Kapıcılar Kralı filmi konusu nedir?

12.01.2022 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1976 senesinde vizyona giren Kapıcılar Kralı filminin yönetmenliğini Türk sinemasının başarılı ismi Zeki Ökten üstlenirken, senaryosunu ise Umur Bugay yazmıştır. Filme başrollerde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ gibi usta isimler yer almaktadır. Peki Kapıcılar Kralı filmi oyuncuları kimlerdir? Kapıcılar Kralı filmi konusu nedir? İşte merak edilenler...

Kapıcılar Kralı filmi oyuncuları kimlerdir? Kapıcılar Kralı filmi konusu nedir?

Show TV ekranlarında Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Kapıcılar Kralı yayınlanacak. Dram-komedi türünde olan filmin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki Kapıcılar Kralı filmi oyuncuları kimlerdir?

KAPICILAR KRALI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal - Seyyid

Sevda Ferdağ - Mahir'in Suç Ortağı

Sevil Üstekin - Hacer

Şevket Altuğ - Votkacı

Can Kolukısa - Fehmi

Özcan Özgür - Mahir

Bilge Zobu - Zafer

Güner Sümer - Nuri

Hikmet Gül - Makbule

KAPICILAR KRALI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmde Anadolu'nun çeşitli yerlerinden İstanbul'a yapılan göçlerin ivme kazandığı yıllar işlenir. Karısı ve iki çocuğuyla birlikte daha iyi yaşama umutlarıyla İstanbul'a gelen Seyit, büyük bir apartmanda kapıcılık yapmakta, karısı da evlere temizliğe gitmektedir. Seyit sıradan ve düz bir adam gibi görünmektedir ancak bu apartmanda olup biten her şeyden haberdardır ve her zaman zekice hamleler yapmaktadır, kendini bir şekilde idare etmektedir.

Bambaşka karakterlere sahip apartman sahipleri ve apartmanın işleyişi dönemin Türkiye'sine tutulmuş bir ayna niteliğindedir, haliyle meseleler oldukça derindir.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal
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