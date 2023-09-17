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Kapıcılar Kralı'nın güzeli Sevda Ferdağ son haliyle şaşırttı! Görenler tanıyamadı "Güzellik genetik"

17.09.2023 20:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın güzeller güzeli Sevda Ferdağ son haliyle gündem oldu. Kapıcılar Kralı filmindeki karakteriyle hafızalarda yer edinen usta oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı. Şu sıralar 80 yaşında olan Ferdağ'ın görenleri güzelliğiyle hayran bıraktı. Uzun yıllardır ekranlarda görünmeyen usta ismin son hali ise görenleri epey şaşırttı.

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Sevda Ferdağ yıllar sonra ortaya çıktı. Yeşilçam'ın efsane filmi Kapıcılar Kralı'nda Mahir'in suç ortağına hayat veren usta oyuncu Sevda Ferdağ'ın son hali çok şaşırttı.

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Yeşilçam’ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Kapıcılar Kralı’nın oyuncuları arasında Kemal Sunal, Bilge Zobu, Sevda Ferdağ, Şevket Altuğ gibi isimler yer alıyordu. Sevilen filmde Sevda Ferdağ güzelliği ile dikkat çeken isimlerden biriydi.

"BU GÜZELLİK GENETİK"

Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Kapıcılar Kralı filmi ile izleyicilerde silinmez bir iz bırakan Sevda Ferdağ'ın her projesi izleyiciler tarafından oldukça beğenilmişti.

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Kameralardan uzak sade bir hayat yaşamayı tercih eden usta oyuncu, uzun bir süre sonra görüntülendi.

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Oldukça değiştiği ve yaş aldığı görülen usta oyuncuya 'Yıllar geçse de hala güzel', 'Bu güzellik genetik', 'Sen de yaşlanmışsın', 'Gençliğim geliyor aklıma' gibi yorumlar geldi.

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Oyunculuk hayatı boyunca Müşfik Kenter, Tarık Akan ve Kemal Sunal gibi büyük isimlerle oynama şansı yakalayan Ferdağ, 1990'larda 'Gizli Yüz' ve 'Ağır Roman' gibi sinema filmlerinde oynadı.

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2000'lerde ise 'Aşkın Dağlarda Gezer', 'Berivan' ve 'Yaprak Dökümü' gibi televizyon dizilerinde rol aldı.

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Son olarak 2011 yılında Kenan Ece, Melih Ekener, Müşfik Kenter ile birlikte 'Bul Beni' adlı sinema filminde oynadı.

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