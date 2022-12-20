Kapıcılar Kralı'nın kızıl güzeliydi! Sevda Ferdağ'ın son halini görenler tanıyamadı! Şimdi 80 yaşında...

Kemal Sunal'ın efsane yapımları arasında yer alan Kapıcılar Kralı dizisinde Mahir'in suç ortağına hayat veren usta oyuncu Sevda Ferdağ değişimiyle dikkat çekti.

1977 yılında izleyiciyle buluşan Kapıcılar Kralı filminin kadrosunda Kemal Sunal, Bilge Zobu, Şevket Altuğ ve Sevil Gültekin gibi isimler yer alıyordu.

Çekimleri Nişantaşı'nda gerçekleşen unutulmaz filmde Kapıcı Seyit'i dolandıran bir kadın karaktere hayat veren ünlü oyuncu Sevda Ferdağ, en son 2009 yılında Ömre Bedel dizisinde rol almıştı.

Bir süredir gözlerden uzak yaşayan usta ismin son hali merak konusu oldu.

İŞTE SON HALİ

Kariyerinin henüz başlarındayken Almanya'ya göç eden Sevda Ferdağ, yeniden Türkiye'ye dönmüş ve sayısız projede kamera karşısına geçmişti.

Asıl adı Lütfiye Dumrul olan ünlü oyuncu şimdilerde 80 yaşında...

Sosyal medyada aktif olmayan Sevda Ferdağ, yıllar içindeki değişimiyle sevenlerini şaşırttı.



