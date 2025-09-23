Mynet Trend

Kapış kapış gitti: Dünya dışı maddenin fiyatı 100 bin TL! Her yıl 10 litre alacaklar

Bluefors, Ay’dan çıkarılacak Helyum-3 için Interlune ile anlaştı. Şirket, 2028’den itibaren Helyum-3 maddesinden her yıl 10 bin litre alacak.

Çiğdem Sevinç

Kuantum teknolojilerinde kullanılan kriyojenik sistemlerin üreticisi Bluefors, Seattle merkezli uzay girişimi Interlune ile önemli bir anlaşmaya imza attı. Anlaşmaya göre Bluefors, 2028’den itibaren Ay yüzeyinden çıkarılacak Helyum-3 maddesinden her yıl 10 bin litre satın alacak.

HER YIL 1 MİLYONLUK ALIŞVERİŞ

Litresi 2.500 dolardan (yaklaşık 100 bin TL) satılması planlanan Helyum-3, özellikle kuantum bilgisayarlar, füzyon enerjisi, medikal görüntüleme ve savunma alanlarında büyük önem taşıyor.

Interlune’un kurucuları arasında Blue Origin’in eski yöneticileri ve Apollo 17 astronotu Harrison Schmitt yer alıyor. Şirket, 2027’de bir deneme görevi, 2029’da ise bir pilot tesis kurmayı hedefliyor. Ticari üretimin ise 2028’de başlaması planlanıyor.

Mynet'in Sesi
