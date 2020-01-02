Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Hüseyin Çimşir oldu

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenör Hüseyin Çimşir, 12 yaşında kapısından girdiği bordo-mavili kulüpte 40 yaşında teknik direktörlük görevine getirildi.

Futbola 1991 yılında Trabzonspor altyapısından başlayan Hüseyin Çimşir, 1997-1998 sezonunda Trabzonspor'da Özkan Sümer tarafından profesyonel yapılarak A takım forması giydi.

Bordo-mavili ekip dışında Antalyaspor, Bursaspor, Adana Demirspor, Sakaryaspor'da oynayan Hüseyin Çimşir, futbolculuk kariyerinde 378 Süper Lig, 27 TFF 1. Lig ve 48 Türkiye Kupası olmak üzere 453 maçta görev yaptı ve 14 gole imza attı. 26'sı A milli olmak üzere çeşitli yaş kategorilerinde 51 kez milli formayı giyen Hüseyin Çimşir, 2009-2010 sezonunda Bursaspor formasıyla şampiyonluk yaşadı.

TEKNİK ADAMLIK KARİYERİ

İlk olarak Haçkaspor 14 Yaş Altı Takımı'nda görev alan Hüseyin Çimşir, 2014-2015 sezonunda Akhisarspor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay'ın yardımcılığını yaptı.

Daha sonra Fatih Tekke ile Kayseri Erciyesspor'da çalışan Hüseyin Çimşir, Osmanlıspor, İttifak Holding Konyaspor da yine Mustafa Reşit Akçay ile çalıştı. Geçen sezon başında Ünal Karaman ile Trabzonspor'da ilk kez göreve başlayan Hüseyin Çimşir, Karaman'ın ardından 40 yaşında takımın başına geçerek en genç teknik adamlar arasında yer aldı.