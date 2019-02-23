Kaplanla güreşen adam kendine hayran bıraktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde hayvan eğitmenliği yapan Mike Holston adlı adam, paylaşımlarıyla fenomen oldu. Çok sayıda tehlikeli hayvanla yakın temas kurarak onlarla oynayan Holston, yine adından söz ettirdi.
Açık bir alanda kaplanla güreş yapan adamın bu görüntüsü izleyenleri hayran bıraktı. İşte kaplanla hiçbir engel olmadan yakından oynayan Mike Holston'ın o görüntüsü.
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