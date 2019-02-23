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Kaplanla güreşen adam kendine hayran bıraktı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 23.02.2019 09:00 | Son Güncelleme

Sosyal medyada adından sıkça bahsettiren Mike Holston, yaptığı paylaşımlarla kendine hayran bıraktı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde hayvan eğitmenliği yapan Mike Holston adlı adam, paylaşımlarıyla fenomen oldu. Çok sayıda tehlikeli hayvanla yakın temas kurarak onlarla oynayan Holston, yine adından söz ettirdi.

Açık bir alanda kaplanla güreş yapan adamın bu görüntüsü izleyenleri hayran bıraktı. İşte kaplanla hiçbir engel olmadan yakından oynayan Mike Holston'ın o görüntüsü.

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Anahtar Kelimeler:
kaplan güreş abd

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