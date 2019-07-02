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Kaplumbağalar için yardım çağrısı: Eski sütyenlerinizi bize gönderin!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 02.07.2019 16:34 | Son Güncelleme

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir hayvan kurtarma grubu, kaplumbağaların kırık kabuklarının tedavisi için kadınlardan kendilerine kullanmadıkları sütyenlerinin klipslerini göndermeleri çağrısında bulundu.

Kaplumbağalar için yardım çağrısı: Eski sütyenlerinizi bize gönderin!

Kâr amacı gütmeyen Carolina Waterfowl Rescue isimli hayvan kurtarma grubu, ABD'de yaşayanlardan barınaklarındaki yaralı kaplumbağalar için yardım istedi. Grup, Facebook'tan yaptığı açıklamada herhangi bir nedenden dolayı kabukları kırılan ya da çatlayan kaplumbağaların tedavisinde sütyen klipslerinin kurtarıcı olduğunu belirtti.

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Bu klipslerin kaplumbağaların kabuklarına yapıştırılıp özel bir tel ile birbirine bağlanması sayesinde kabukların dağılmadan durabildiği ve zaman içerisinde kaynaştığı belirtildi. Yapıştırılma işleminin yine özel ve hayvanlara zarar vermeyen maddelerle yapıldığı ve iyileşme sürecinden sonra klipslerin çıkarıldığı öğrenildi.

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Yöntemi geliştiren gönüllü Keenan Freitas, küçük çatlaklar için yara bandı kullandıklarını ancak kabuklardaki büyük hasarlar için klipslerin kullanılmasının daha işe yarar olduğunu söyledi.

Yöntemin kolay ve ucuz olduğunu belirten Freitas, "Böylece yaşam alanlarına daha kısa sürede dönebiliyorlar" dedi.

'Kullanılmayacak gibi değilse sığınma evine bağışlayacağız'

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Açıklamada "Eğer sütyeniniz artık kullanılmayacak kadar eski veya hasarlıysa lütfen sadece klipslerini bize gönderin. Sütyeni bütün olarak göndermenizi istemiyoruz. Elimize kullanılabilecek halde bir sütyen ulaştığında ise bunu bölgemizdeki kadın sığınma evine bağışlayacağız" denildi.

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Bu çağrının büyük rağbet görmesinden memnuniyet duyduklarını belirten grup ayrıca, bölgelerindeki kaplumbağaları nasıl tedavi edebileceklerini öğrenmek isteyen birçok kişiden de telefon almaya başladıklarını belirtti.


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