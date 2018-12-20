YEMEK

Kar gibi olsun! Çamaşırlarınızı bembeyaz yapmanızı sağlayacak 3 mutfak yöntemi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 20.12.2018 16:21 | Son Güncelleme

Yıkandıkça solan, rengini kaybeden çamaşırlara çözümü mutfakta bulduk sevgili okur. Üstelik çıkmak bilmeyen inatçı yemek lekelerine bile çözüm olacak bu 3 yöntem.

Kar gibi olsun! Çamaşırlarınızı bembeyaz yapmanızı sağlayacak 3 mutfak yöntemi

Beyaz kıyafetlerden yemek lekelerini çıkarmak bir hayli zordur. Çamaşırları üst üste yıkadıkça bu sefer hem kumaşı yıpranır hem de rengi solar. Üstüne bir de o leke orda soluk soluk bize bakar. Tonla para verip uğraşmak yerine doğanın şifalı gıdalarından faydalanacağız.

Bu 3 ipucunu uyguladıktan sonra çıkmayan zorlu leke diye bir şey kalmayacak arkadaşlar! Bize güvenin... Üstelik bu yöntemlerin hiçbiri kimyasal içermiyor...

Karbonat yöntemi

karbonat

Yapmamız gereken şey 4 litre suyu ve 1 bardak karbonatı karıştırmak. Karışıma çamaşırlarınızı yatırın. 20 dakika içerisinde beyazlarınız kar gibi ışıldayacak. Sonuç gerçekten şaşırtıcı.

Limon ve sirke yöntemi

beyaz sirke

Mükemmel bir leke çıkarıcı daha... Bir miktar limon suyu ve beyaz sirkeyi deterjanınıza ilave edin. Karışımın kokusu biraz rahatsız edici olabilir ancak buna takılmayın. Bu noktada yumuşatıcının kokusu devreye girecektir. Karışımı hazırladıktan sonra normal bir şekilde çamaşırları yıkayabilirsiniz.

Aspirin yöntemi

aspirin

Bir kova suya 6 adet aspirin atın. Aspirinleri ezip suya katmak daha iyi olacaktır. Karbonat yönteminde olduğu gibi çamaşırları karışıma yatırın ve 15 dakika bekletin. Ardından çamaşırları deterjanla normal bir şekilde yıkayın. Lekelerin yok olduğuna şahit olacaksınız.


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organik deterjan ev yapımı deterjan beyaz sirke

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