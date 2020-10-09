Kar leoparı ve yavrusu! Gizli kamera saniye saniye kaydetti

Videoda, anne ve yavrusunun kuzeybatı Qinghai eyaletindeki Beishan Orman Çiftliği'nde birbirlerini pençelerken yuvarlandığı görülüyor.

Çin Bilimler Akademisi'nin Kuzeybatı Platosu Biyoloji Enstitüsü'ndeki (NPIB) araştırmacılar, kendilerini kızılötesi kameranın pillerini değiştirdiği esnada bu görüntüleri izlerken buldu.

Nadir türlerin nüfusu uzun süredir azalıyor ve video, bir ailenin yılda 300.000 turisti ağırlayan bir parkta hayatta kalabildiğini gösteriyor.

Çin Bilimler Akademisi'nin Kuzeybatı Platosu Biyoloji Enstitüsü'nün yardımcı araştırmacısı Lian Xinming, 'Kar leoparı ve çocuğunun keşfi, bölgede istikrarlı bir aile kar leoparı grubu olduğunu kanıtlıyor. Gıda kaynakları bol'diyor.

