Kar sularıyla coşan Çır Şelalesinde görsel şölen

Kentin güzelliklerinin yer aldığı fotoğraf ve videoları sosyal medya hesaplarından paylaşarak Bingöl'ü tanıtmaya çalıştığını anlatan Bağbars, vatandaşların kendisine "Yerel Evliya Çelebi" dediğini aktardı.

Bölgenin ziyaretçilerinden Zülküf Bağbars, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şelalenin dört bir yanı saklı cennet olan Türkiye'nin eşsiz güzelliklerinden sadece biri olduğunu söyledi.

Sadece Nisan ve Mayıs aylarında görülebilen şelale, kent gürültüsü ve iş stresinden uzaklaşmak isteyen vatandaşlara hafta sonları adeta sığınacak liman oluyor.

Deşt Yaylası'ndaki kar suyunun kayaların arasından 50 metre yükseklikten kayalık zemine çarpması ile ortaya çıkan şelale, doyumsuz bir manzara oluşturuyor.

Bağbars, fırsat buldukça geldiği şelaleden sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Nisan mayıs aylarında kar suyundan oluşan bir şelale, 2 ay şırıl şırıl akar, muhteşem bir görüntüsü var. Herkesi bu güzelliği görmeye, piknik yapmaya ve bol oksijene davet ediyorum. Süt gibi bembeyaz içilen bir sudur. Bu manzarayı nisan mayıs ayları dışında göremezsiniz. Kışın buzlaşıyor, yazın ise kuruyor. Anlatmaya gerek yok, görünüyor zaten, bölgenin iyi şelalelerinden biridir."

İzmir'de yaşayan iş insanı Hakkı Sevin de şelaleyi görmek ve böylesi güzel yerleri unutmamak için her yıl mayıs ayında memleketi Bingöl'e geldiğini belirtti.

Sevin, "Herkesin buraya gelmesini öneririm, gelsinler doğayı görsünler, buranın temiz suyunu, havasını teneffüs etsinler." dedi.

Arkadaşlarıyla şelaleyi görmeye geldiğini anlatan Tahir Çiçek ise bölgeyi ziyaret edenlerin çevreyi temiz tutmasını istedi.

Çiçek, "Rakımı yüksek olduğu için kışın burada fazla kar yağıyor. İlkbaharda burada karların erimesiyle biriken sular, şelale olup akıyor. Güzel bir yer, güzel bir değerimiz. Gelen misafirlerimizi buraya getiriyoruz, burayı tanıtıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede piknik yapan vatandaşlar da şelalenin önünde bol bol fotoğraf çekti.

