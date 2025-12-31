EĞİTİM

31 ilde eğitime ara verildi! Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

Türkiye genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar, yılın son gününde eğitime ara verilmesine neden oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 'yoğun kar', 'buzlanma' ve 'don' uyarılarının ardından birçok ilde valilikler peş peşe kar tatili kararlarını duyurdu. Öğrenciler ve veliler, "Bugün okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte okulların tatil olduğu iller...

Sedef Karatay

MGM’nin 31 Aralık 2025 tarihli hava durumu raporuna göre, ülke genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilde ulaşımda aksamalar yaşanırken, buzlanma ve don riski de arttı. Bu kapsamda, öğrenci ve vatandaşların güvenliği için eğitime ara verilen illerin sayısı giderek arttı.

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kar yağışının eğitimi olumsuz etkileyecek düzeyde olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, yağışın kısa sürede sona ermesinin beklendiği belirtilerek İstanbul’da 31 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edilmediği duyuruldu.

Gül, "Sevgili öğrenci kardeşlerim, şehrimizin bazı bölgelerinde hafif şekilde görülen kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değildir. Meteorolojik verilere göre yağışın yaklaşık bir saat içerisinde sona ermesi beklenmektedir. Herhangi bir gelişme olması halinde sizleri anında bilgilendireceğiz. İyi uykular diliyorum."

EĞİTİME ARA VERİLEN İLLER

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitime ara verilen iller şunlar oldu:

Kahramanmaraş

Bitlis

Batman

Gaziantep

Siirt

Şırnak

Bolu

Hatay

Karabük

Diyarbakır (Dicle Üniversitesi dahil)

Kırşehir

Malatya

Kayseri

Sivas

Mardin

Aksaray

Elazığ (30–31 Aralık)

Adıyaman

Şanlıurfa

Van

Tunceli

Kilis

Niğde

Muş

Nevşehir

Ağrı

Bingöl

Hakkari

Karaman

Bilecik

Çankırı

KISMİ VEYA TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLEN İLLER

Bazı illerde ise il genelinde değil, taşımalı eğitim veya belirli ilçelerde eğitime ara verildi:

  • Kastamonu (İl merkezinde taşımalı eğitim)
  • Sinop (Bazı ilçelerde taşımalı eğitim)
  • Artvin (Merkez ve bazı ilçelerde taşımalı eğitim)
  • Ordu – Akkuş ilçesi

KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN

Eğitime ara verilen illerin büyük bölümünde;

  • Hamileler
  • Engelli personel
  • Kronik rahatsızlığı bulunanlar
  • Kreş ve anaokuluna giden çocuğu olan kamu çalışanları idari izinli sayıldı.

VALİLİKLERDEN UYARI: ZORUNLU OLMADIKÇA YOLA ÇIKMAYIN

Valilikler, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, güncel duyuruların valilik ve kaymakamlıkların resmi hesaplarından takip edilmesi istendi.

