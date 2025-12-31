31 ilde eğitime ara verildi! Bugün okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil edildi?

MGM’nin 31 Aralık 2025 tarihli hava durumu raporuna göre, ülke genelinde yoğun kar yağışı bekleniyor. Son günlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok ilde ulaşımda aksamalar yaşanırken, buzlanma ve don riski de arttı. Bu kapsamda, öğrenci ve vatandaşların güvenliği için eğitime ara verilen illerin sayısı giderek arttı.
İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan kar yağışının eğitimi olumsuz etkileyecek düzeyde olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada, yağışın kısa sürede sona ermesinin beklendiği belirtilerek İstanbul’da 31 Aralık Çarşamba günü okulların tatil edilmediği duyuruldu.
Gül, "Sevgili öğrenci kardeşlerim, şehrimizin bazı bölgelerinde hafif şekilde görülen kar yağışı, eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek düzeyde değildir. Meteorolojik verilere göre yağışın yaklaşık bir saat içerisinde sona ermesi beklenmektedir. Herhangi bir gelişme olması halinde sizleri anında bilgilendireceğiz. İyi uykular diliyorum."
Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü eğitime ara verilen iller şunlar oldu:
Kahramanmaraş
Bitlis
Batman
Gaziantep
Siirt
Şırnak
Bolu
Hatay
Karabük
Diyarbakır (Dicle Üniversitesi dahil)
Kırşehir
Malatya
Kayseri
Sivas
Mardin
Aksaray
Elazığ (30–31 Aralık)
Adıyaman
Şanlıurfa
Van
Tunceli
Kilis
Niğde
Muş
Nevşehir
Ağrı
Bingöl
Hakkari
Karaman
Bilecik
Çankırı
Bazı illerde ise il genelinde değil, taşımalı eğitim veya belirli ilçelerde eğitime ara verildi:
Eğitime ara verilen illerin büyük bölümünde;
Valilikler, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması, güncel duyuruların valilik ve kaymakamlıkların resmi hesaplarından takip edilmesi istendi.
