Van ve Ağrı'da eğitime kar engeli

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Van'ın Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçeleri ile Ağrı'da il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildi.

Van'ın Çaldıran, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Çaldıran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler neticesinde ilçede kar yağışının etkisini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 10 Şubat Salı günü ilçemiz geneli tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan engelli, kronik hasta ve hamile personelimiz ile 0-6 yaş çocuğu olan anneler de idari izinli sayılacaktır." denildi.

Muradiye, Özalp ve Saray kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarın eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

Açıklamalarda, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan annelerin idari izinli sayılacağı bildirildi.

AĞRI'DA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Ağrı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda yarın için il genelinde yoğun kar yağışı beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar ve buzlanma riski dikkate alınarak il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim veren okullarda yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

