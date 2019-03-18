Kar yağışına sevinen teyzeler izleyenleri güldürdü

Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Kaledibi Yaylası’nda yaşayan Hatice Sezik ve Güllü Demirci, mahalleye yağan karın ardından soluğu sokakta aldı. Heyecanlarını sosyal medyada paylaşan teyzelerin yaşadıkları sevinç, görenleri güldürdü. İskenderunlu teyzelerin paylaştığı görüntüler yoğun ilgi gördü. (İHA)
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