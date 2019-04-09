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Kar yağışıyla mutlu olan teyzeler güldürdü

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 09.04.2019 19:53 | Son Güncelleme

Teyzelerin kaydettiği görüntüler, sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Köylerine yağan kar nedeniyle yaşadıkları mutluluğu kaydeden teyzelerin videosu sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

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teyzeler sosyal medya video kar yağışı

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