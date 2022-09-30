Kara Bela filmi nerede ve ne zaman çekildi? Kara Bela konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kara Bela filmi 2015'te vizyona girdi. Filmin yönetmenliği Burak Aksak'a aittir. Komedi türündeki bu filmin çekimleri İstanbul, Gaziantep ve Adana'da tamamlandı. Film hakkındaki daha fazla detay merak konusu oldu. Filmde, Cengiz Bozkurt'un hayat verdiği Kudret karakteri başrolde yer alıyor. Peki Kara Bela konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Hayatını kuralına göre yaşayan Kudret, başına gelen sürpriz ile değişir. Sevdiği arabasına atlar ve Gaziantep'e doğru yol alır. Yolculuk esnasında arabasının ve kendisinin başına gelmeyen kalmaz. Kahraman, yol sırasında hem dostluğun önemini keşfeder hem de kuralsız yaşamayı öğrenir.
Cengiz Bozkurt - Kudret
Seda Bakan - Burcu
Erkan Kolçak Köstendil - Güven
Cihan Ercan
Tarık Ünlüoğlu - Atılgan
Berat Yenilmez - Zabıta
Hasibe Eren - Kudret'in karısı
İştar Gökseven - Komiser
Erdal Tosun - Düğün sahibi
Hakan Salınmış
Sadi Celil Cengiz - Otelci
Benian Dönmez
Seda Telciler
Zihni Göktay - Baba
Zerrin Sümer - Anne
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