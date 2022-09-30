Kara Bela filmi nerede ve ne zaman çekildi? Kara Bela konusu nedir, oyuncuları kimler?

Kara Bela filmi 2015'te vizyona girdi. Filmin yönetmenliği Burak Aksak'a aittir. Komedi türündeki bu filmin çekimleri İstanbul, Gaziantep ve Adana'da tamamlandı. Film hakkındaki daha fazla detay merak konusu oldu. Filmde, Cengiz Bozkurt'un hayat verdiği Kudret karakteri başrolde yer alıyor. Peki Kara Bela konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

KARA BELA KONUSU NEDİR?

Hayatını kuralına göre yaşayan Kudret, başına gelen sürpriz ile değişir. Sevdiği arabasına atlar ve Gaziantep'e doğru yol alır. Yolculuk esnasında arabasının ve kendisinin başına gelmeyen kalmaz. Kahraman, yol sırasında hem dostluğun önemini keşfeder hem de kuralsız yaşamayı öğrenir.

KARA BELA OYUNCULARI KİMLER?

Cengiz Bozkurt - Kudret

Seda Bakan - Burcu

Erkan Kolçak Köstendil - Güven

Cihan Ercan

Tarık Ünlüoğlu - Atılgan

Berat Yenilmez - Zabıta

Hasibe Eren - Kudret'in karısı

İştar Gökseven - Komiser

Erdal Tosun - Düğün sahibi

Hakan Salınmış

Sadi Celil Cengiz - Otelci

Benian Dönmez

Seda Telciler

Zihni Göktay - Baba

Zerrin Sümer - Anne

