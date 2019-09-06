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Bu fotoğrafın bedeli 3 milyon dolar!

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İLGİNÇ HABERLER  | 06.09.2019 14:43 | Son Güncelleme

Uluslararası Olay Ufku Teleskobu projesi kapsamında ilk kez bir kara deliğin fotoğrafını yayımlayan bilim insanları, "Bilimin Oskar'ı" olarak nitelendirilen 2020 Çığır Açan Buluş Ödülü'ne layık görüldü.

Bu fotoğrafın bedeli 3 milyon dolar!

LiveScience'ın haberine göre, 2020 Çığır Açan Buluş Ödülü'nün temsilcilerinden yapılan açıklamada, nisan ayında kara deliğin fotoğrafını yayımlayan bilim insanlarının 3 milyon dolarlık ödülün sahibi olduğu belirtildi.

Ödülün yaklaşık 347 bilim insanı tarafından paylaşılacağı ve her birine 8 bin 646 dolar ödeneceği kaydedildi.

Uluslararası Olay Ufku Teleskobu projesinin yöneticisi, Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde görevli bilim insanı Sheperd S. Doeleman, ödülün, "çok çalışarak, risk alarak, hatalar yaparak, başarılara imza atarak geçen on yılı aşkın sürenin ve en yüksek bilimsel hedeflere bağlı bir uzman ekibi oluşturmanın mükemmel bir tasdiki" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

KARA DELİĞİN FOTOĞRAFI

Uluslararası Olay Ufku Teleskobu projesi kapsamında bir araya gelen bilim adamları, nisan ayında Dünya'ya 53 milyon ışık yılı mesafedeki Başak (Virgo) takım yıldızındaki M87 Galaksi'sinin merkezindeki süper masif kara deliğin fotoğrafını yayımlamıştı.

Fotoğrafta kara deliğin "olay ufku" olarak adlandırılan, kütle çekiminin en güçlü olduğu eşik bölgesi ve çekim alanına giren ışığın bükülmeleri görülebiliyor.

Bilim insanları dünyanın farklı yerlerindeki radyo teleskoplarla elde edilen X-ışını verilerini birleştirerek oluşturdukları imajı dünyanın 5 kentinde eş zamanlı basın toplantılarıyla kamuoyuna duyurmuştu.

Fotoğraf, bilim tarihinin ilk kara delik görüntüsü olarak kayıtlara geçmişti.

KAYNAK: AA

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Anahtar Kelimeler:
kara delik #fotoğraf ödül

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