Kara delikten ilk fotoğraf geldi! Kara delik hakkında atılmış en komik tweetler

Bizden yaklaşık 53 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 87 galaksinin merkezine bakma fırsatı yakaladık. Bir başka deyişle ilk defa bir kara deliğin fotoğrafı yayımlandı. Bunun üzerine bu konu dünyanın şu an en çok konuştuğu konular arasına girdi. Tabi sosyal medyada da bu konunun goy goyu yapılmadan geçilmedi. Kara delik hakkında yapılan en komik paylaşımları sizin için derledik..
İşte ilk kara delik fotoğrafı hakkında yapılan komik paylaşımlar...
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