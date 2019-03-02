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Kara 'ilk defa' vuran deniz canlısı şaşırttı!

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İLGİNÇ HABERLER  | 02.03.2019 12:04 | Son Güncelleme

2 metreyi aşan boyuyla, akademisyen Marianne Nyegaard’a “Gerçekten sandalyemden düşüyordum” dedirtti.

Kara 'ilk defa' vuran deniz canlısı şaşırttı!

Güneş balığının Mola tecta olarak bilinen tipi, ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde görüldü.

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Oldukça az görülen bu cinse Kuzey Yarımküre’de rastlanması, bilim insanları için bir şok oldu.

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Mola tecta, Kuzey Yarımküre’de şimdiye kadar yalnızca 1889’da Hollanda kıyılarında görülmüştü.

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Kaliforniya Üniversitesi’nde çalışan Biyolog Thomas Turner, “Gördüğüm en garip balık” diyerek hayretini gizleyemedi.

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Balığın yüzünde “sürekli şaşıran bir ifade” olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
güneş balığı abd marianne Nyegaard

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