Kara 'ilk defa' vuran deniz canlısı şaşırttı!

Güneş balığının Mola tecta olarak bilinen tipi, ABD’nin Kaliforniya Eyaleti’nde görüldü.
Oldukça az görülen bu cinse Kuzey Yarımküre’de rastlanması, bilim insanları için bir şok oldu.
Mola tecta, Kuzey Yarımküre’de şimdiye kadar yalnızca 1889’da Hollanda kıyılarında görülmüştü.
Kaliforniya Üniversitesi’nde çalışan Biyolog Thomas Turner, “Gördüğüm en garip balık” diyerek hayretini gizleyemedi.
Balığın yüzünde “sürekli şaşıran bir ifade” olduğunu söyledi.
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