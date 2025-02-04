Kara kartal durdu durdu turnayı gözünden vurdu! Barcelona'yı yıkmıştı Beşiktaş'a geliyor

İspanya La Liga'da önce Real Sociedad daha sonra da Villarreal formalarıyla takımlarına katkı veren sonra da Diego Simeone'nin isteğiyle Atletico Madrid'e transfer olan Sörloth, yeniden Türkiye'ye dönüyor!

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SÖRLOTH BARCELONA'YI YIKMIŞTI

21.12.2024 tarihinde Barcelona'nın ev sahibi olduğu maçta Atletico Madrid, Katalan temsilcisini 2-1 mağlup etmişti. Pedri'nin golüyle 1-0 öne geçen Barcelona, 60. dakikada Koke'nin golüne engel olamayınca durum 1-1'e gelmişti.

Maçın 73. dakikasında oyuna giren Sörloth, 90+6. dakikada sahneye çıktı ve galibiyet golünü atarak taraftarına müthiş bir gece yaşatmıştı!

Trabzonspor taraftarlarının da sevgilisi konumunda bulunan Sörloth, geçen sezon Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti. Fenerbahçe, Edin Dzeko'yu transfer edince Norveçli oyuncudan vazgeçmişti.