'Kara paranın gizli kasası' o denmişti! Neslim Güngen'in sevgilisi Gökhan Göz'ün çiftliğine baskın düzenlendi! İfadesi ortaya çıktı

Lüks yaşantıları ile dikkat çeken fenomenlere yönelik başlatılan soruşturma devam ediyor. Son olarak soruşturma kapsamında 'Dilan Polat'ı sektöre ben soktum' diyen Neslim Güngen ve eşi İnanç Güngen tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

'GİZLİ KASA O' DENDİ...

Temmuz ayında kara para suçlamasıyla tutuklanan fenomen Neslim Güngen'in eski sevgilisi Gökhan Göz o operasyonda yakalanmamış 'kara paranın gizli kasası' o denmişti.

Aylardır ortalarda olmayan Gökhan Göz'ün Şile'deki çiftliğine polis operasyon düzenledi. İfadeye alınan Göz hakkındaki iddiaları kabul etmedi ve "İstanbul dışındaydım. 112'ye verilen bir ihbar üzerine kara para kasası olarak anıldım." dedi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kanal D Haber'e göre; Gökhan Göz'ün ifadesi de ortaya çıktı. Göz; "İhbardaki gizli kasa olduğum yönündeki bilgileri kabul etmiyorum. Benim Neslihan Güngen ile hiçbir ticaretim olmadı. Bir ay gibi bir gönül ilişkisi yaşadık."

İfadesinde Neslim Güngen'in dinlemeye takılan silah ve uyuşturucu tapeleri de soruldu. "Benim gıyabımda yaptığı görüşmeleri kabul etmiyorum. Hiçbir zaman uyuşturucu kullanmadım. Silahlı dediği kişilerse benim yanımda çalışan emekli polis memurlarıdır."

SERBEST BIRAKILDI

Gökhan Göz ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Göz "Bu paranın hepsi benim alın teri param." dedi.

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