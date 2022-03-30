Kara Tahta dizisi nerede çekiliyor? Kara Tahta dizisi hangi şehirde çekiliyor? İşte çekildiği semt!

Yakın süreçte TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kara Tahta dizisinin yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar oturuyor. İlgiyle takip edilen dizinin ilk fragmanı yayınlandı. Peki Kara Tahta dizisi nerede çekiliyor?

KARA TAHTA DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Uzun süredir başlaması beklenen Kara Tahta dizisi Edirne'de çekilmekte. İlk çekimleri Sapanca Kartepe'de yapılan dizinin fragmanında yer alan görüntülere göre okul sahnelerinde Kuyubaşı Lisesi olarak gösterilen lisenin Edirne Lisesi olduğu bilinmekte. Edirne Lisesi 165 yıllık tarihi bir okuldur.

Kara Tahta dizisinde görülen sahneler, Edirne'nin farklı tarihi mekanlarında çekiliyor. Ayrıca çekimlerin bir bölümü ise Edirne Meriç Köprüsü’nde yapılıyor.

KARA TAHTA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Kara Tahta dizisinin oyuncu kadrosu şu şekilde:

Furkan Andıç,

Miray Daner,

Cengiz Bozkurt,

Kerem Aslanoğlu,

Yasemin Yazıcı,

Selen Uçer,

Çiçek Dilligil,

Mine Tüfekçioğlu,

Nizam Namıdar



