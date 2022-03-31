Kara Tahta’nın Sevgi’si Çiçek Dilligil kimdir? Çiçek Dilligil aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi?

Yeni yayın hayatına başlayan Kara Tahta dizisinin kadrosunda Çiçek Dilligil de yer alıyor. Üs Yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Ender Mıhlar üstlenirken, Çiçek Dilligil dizide Sevgi karakterine hayat veriyor. Peki Kara Tahta'nın Sevgi'si Çiçek Dilligil kimdir, aslen nereli?
Tam ismi Lütfiye Çiçek Dilligil Öztoprak olan 5 Haziran 1969, İstanbul doğumlu Çiçek Dilligil; Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuş olan ve Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Rahmi Dilligil'in kardeşi, oyuncu ve yönetmen Avni Dilligil ile oyuncu Belkıs Dilligil'in kızı olan sanatçı, sahne içinde yetişmesine karşın, profesyonel anlamda Kent Oyuncuları'nda yer almıştır.
atv'de yayımlanan Dinazorus adlı çocuk programıyla sanat hayatında ön plana çıkmıştır. Dilligil, Tiyatrokare ekibinde de yer almıştır. Çiçek Dilligil, tiyatroya oranla, rol aldığı sinema ve dizi filmlerle daha çok tanınmıştır.
Şu anda MSM (Müjdat Gezen Sanat Merkezi)'nde tiyatro eğitmenliği ve bölüm başkanlığı yapmaktadır. Ayrıca Eyüboğlu Koleji'nde de tiyatro eğitmenliği yapmaktadır. 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır.
Ünlü oyuncunun sanatçı Bora Öztoprak'la evli olduğu bilinmekte.
Kara Tahta - 2022-
Tövbeler Olsun - 2020
Sil Baştan - 2014
Harem - 2012
Balıketi - 2006
Avrupa Yakası - 2004
Çılgın Bediş - 1996
Kaygısızlar - 1994
Acı Yıllar - 1989
Dudaktan Kalbe - 1988
Minik Cadı - 1975
Çaylak - 2003
Aşk Olsun - 2003
Kuzenlerim - 2002
Babamı Arıyorum - 1997
Baskül Ailesi - 1997
Eltiler - 1997
Yüzleşme - 1996
Okuyucu Yorumları 0 yorum