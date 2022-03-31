Kara Tahta’nın Sevgi’si Çiçek Dilligil kimdir? Çiçek Dilligil aslen nereli, kaç yaşında ve evli mi?

Yeni yayın hayatına başlayan Kara Tahta dizisinin kadrosunda Çiçek Dilligil de yer alıyor. Üs Yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Ender Mıhlar üstlenirken, Çiçek Dilligil dizide Sevgi karakterine hayat veriyor. Peki Kara Tahta'nın Sevgi'si Çiçek Dilligil kimdir, aslen nereli?

ÇİÇEK DİLLİGİL KİMDİR?

Tam ismi Lütfiye Çiçek Dilligil Öztoprak olan 5 Haziran 1969, İstanbul doğumlu Çiçek Dilligil; Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olmuş olan ve Devlet Tiyatroları eski Genel Müdürü Rahmi Dilligil'in kardeşi, oyuncu ve yönetmen Avni Dilligil ile oyuncu Belkıs Dilligil'in kızı olan sanatçı, sahne içinde yetişmesine karşın, profesyonel anlamda Kent Oyuncuları'nda yer almıştır.

atv'de yayımlanan Dinazorus adlı çocuk programıyla sanat hayatında ön plana çıkmıştır. Dilligil, Tiyatrokare ekibinde de yer almıştır. Çiçek Dilligil, tiyatroya oranla, rol aldığı sinema ve dizi filmlerle daha çok tanınmıştır.

Şu anda MSM (Müjdat Gezen Sanat Merkezi)'nde tiyatro eğitmenliği ve bölüm başkanlığı yapmaktadır. Ayrıca Eyüboğlu Koleji'nde de tiyatro eğitmenliği yapmaktadır. 17. Afife Tiyatro Ödülleri'nde jüri üyeliği yapmıştır.

ÇİÇEK DİLLİGİL EVLİ Mİ, EŞİ KİMDİR?

Ünlü oyuncunun sanatçı Bora Öztoprak'la evli olduğu bilinmekte.

ÇİÇEK DİLLİGİL'İN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Kara Tahta - 2022-

Tövbeler Olsun - 2020

Sil Baştan - 2014

Harem - 2012

Balıketi - 2006

Avrupa Yakası - 2004

Çılgın Bediş - 1996

Kaygısızlar - 1994

Acı Yıllar - 1989

Dudaktan Kalbe - 1988

Minik Cadı - 1975

Çaylak - 2003

Aşk Olsun - 2003

Kuzenlerim - 2002

Babamı Arıyorum - 1997

Baskül Ailesi - 1997

Eltiler - 1997

Yüzleşme - 1996



