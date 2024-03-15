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Karabağ'dan acı son! Son saniyede yıkıldılar

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.03.2024 07:59
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UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçlarını ardından Marsilya, Benfica, West Ham United, Milan, Roma, Liverpool, Atalanta ve Bayer Leverkusen çeyrek finale yükseldi.

Karabağ'dan acı son! Son saniyede yıkıldılar

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanş maçları sona erdi. Karşılaşmaların ardından çeyrek finale çıkan takımlar belli oldu. Gecenin nefes kesen karşılaşması Bayer Leverkusen ile Karabağ arasında oynandı. Azerbaycan ekibi deplasmanda 10 kişi kalıp 2-0 öne geçmesine rağmen, Alman temsilcisine 3-2 mağlup oldu.

UEFA Avrupa Ligi 16 Turu rövanş karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle:
Villarreal (İspanya) - Olimpik Marsilya (Fransa): 3-1
Rangers (İskoçya) - Benfica (Portekiz): 0-1
West Ham United (İngiltere) - Freiburg (Almanya): 5-0
Slavia Prag (Çekya) - Milan (İtalya): 1-3
Liverpool (İngiltere) - Sparta Prag (Çekya): 6-1
Brighton (İngiltere) - Roma (İtalya): 1-0
Atalanta (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz): 2-1
Bayer Leverkusen (Almanya) - Karabağ (Azerbaycan): 3-2

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Karabağ UEFA ligi
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