Karabağ teknik direktörünün basın toplantısındaki Galatasaray sözleri olay oldu!

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde tarihi bir akşam yaşandı. Azerbaycan temsilcisi Karabağ, sahasında İngiliz devi Chelsea ile 2-2 berabere kalarak büyük bir başarıya imza attı. Ancak maçın ardından konuşulan sadece skor değil, teknik direktör Kurban Kurbanov’un anlamlı sözleri oldu.

“HADİ GALATASARAY’A DESTEK OLMAYA GİDELİM”

Basın toplantısında soruları yanıtlayan Kurban Kurbanov, Türkiye’ye gönül bağıyla bilinen bir açıklama yaptı. Tecrübeli teknik adam, “Galatasaray'ın maçı var, hadi Galatasaray'a destek olmaya gidelim” diyerek iki kardeş ülke arasındaki dostluğun altını çizdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Kurbanov’un sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Hem Türk hem Azerbaycanlı futbolseverler, paylaşımlarıyla deneyimli hocaya destek verdi.

KARABAĞ’DAN TARİHİ PUAN

Chelsea karşısında etkili bir performans sergileyen Karabağ, Şampiyonlar Ligi grubunda önemli bir puan elde etti. Azerbaycan ekibi, disiplinli oyunu ve mücadele gücüyle alkış toplarken, Kurbanov’un maç sonu açıklamaları geceye damgasını vurdu.