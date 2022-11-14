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Karabük'te inanılmaz olay! File koptu, taraftarlar sahaya düştü

14.11.2022 15:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Karabük İdman Yurdu rakibi 1926 Polatlı Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Maç sonunda galibiyet sevincini takımla yaşamak isteyen taraftarların bulunduğu alandaki filenin kopması sonucu çok sayıda kişi yere düştü.

Karabük'te Bölgesel Amatör Ligi (BAL) maçının ardından futbolcularla galibiyeti kutlarken tribün güvenlik filesinin kopması sonucu sahaya düşen 6 taraftar yaralandı.

Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı'nda 5. Grup'taki 7. hafta maçında 1926 Polatlı Belediyespor'u ağırlayan Karabük İdman Yurdu, 53. dakikada Cenk Cengiz'in attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı.

KUTLAMA İÇİN TRİBÜNE GİTTİ!

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Maç sonunda futbolcular, galibiyeti taraftarıyla kutlamak için kale arkası tribününe gitti. Burada oyuncularla kutlama yapan bazı taraftarların üzerine çıktığı tribün güvenlik filesi koptu.

6 TARAFTAR YARALANDI

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Yaklaşık 3 metre yükseklikten sahaya düşen taraftarlardan 6'sı yaralandı. Futbolcuların ve teknik heyetin yardım ettiği yaralı taraftarlar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bu arada taraftarların düşme anı, cep telefonuyla görüntülendi.


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