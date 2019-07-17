Mynet Trend

Karabük'ün saklı cenneti: Baklabostan Tabiat Parkı

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 17.07.2019 14:51 | Son Güncelleme

3 yıl önce dönemin Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun imzasıyla Türkiye’nin 221. tabiat parkı olan Baklabostan Tabiat Parkı doğa severleri bekliyor.

Karabük'ün saklı cenneti: Baklabostan Tabiat Parkı

Karabük Valisi Fuat Gürel, turizm potansiyelinin gün yüzüne çıkartmak, çeşitlendirmek ve geliştirilmesi amacıyla Baklabostan Tabiat Parkında incelemelerde bulunarak, doğa severleri Karabük ormanlarını keşfetmeye davet etti.

Orman İşletme Müdürü Rıfat Ataş ile Karabük Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ahmet Işık'dan tabiat parkı içinde yapılması planlanan günü birlik kullanım alanı, kır evleri kamp alanı, doğa eğitim merkezi, manzara seyir noktaları, çadırlı kamp alanı ve tur güzergahı hakkında bilgiler alan Vali Gürel, Türkiye’nin 221. tabiat parkı olan ve muhteşem doğası ve güzelliğiyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının vazgeçilmez uğrak noktalarından biri olacak olan tabiat parkı içindeki şelaleyi ve seyir terasını gezdi.

Karabük merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Tabiat Parkını turizme kazandırarak kentteki turizm destinasyonlarını çeşitlendirmek, gelen yerli ve yabancı turistlerin konaklama süreleri arttırmayı amaçladıklarını ifade eden Vali Gürel, "Orman denizinin içinde, muhteşem doğası ve havası ile sevdiklerinizle birlikte gelip hem piknik yapıp hem de günün stresini atarak huzur bulacağınız bir yer. Göknar, karaçam, meşe, kayın ağaç türleri ile kızılcık, kuşburnu ve maki elemanlarını bulunduran tabiat parkı yapılması planlanan projelerimiz tamamlandığında doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri olacağına eminim." diye konuştu.

Vali Fuat Gürel'in Baklabostan Tabiat Parkında yaptığı inceleme gezisinde İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ve kurum müdürleri de eşlik etti. (İHA)

PARTNER Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili Gören hayran kalıyor! İşte Audi Sport'un yeni yarış otomobili
Ekstream spor tutkunları burası tam sizlik!Ekstream spor tutkunları burası tam sizlik!
En anlamlı tur! Bu gezginler çok başkaEn anlamlı tur! Bu gezginler çok başka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük Baklabostan Tabiat Parkı

En Çok Okunan Trend Haberler

Bütün köy bu olayı konuşuyor! Acısına dayanamadı

Bütün köy bu olayı konuşuyor! Acısına dayanamadı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Sıcaklıklar da düşüyor

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! Sıcaklıklar da düşüyor

HDP'li belediyenin değiştirdiği tabelayı valilik söktü

HDP'li belediyenin değiştirdiği tabelayı valilik söktü

Yeni dizisi ve kanalı belli oldu!

Yeni dizisi ve kanalı belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Burayı çok az kişi biliyor İşte Rize'nin doğa harikası

Burayı çok az kişi biliyor İşte Rize'nin doğa harikası

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ekstream spor tutkunları Fethiye'ye hayran kalacaksınız

Ekstream spor tutkunları burası tam sizlik!

Yardımsever gezgin çift insanlara ve hayvanlara el uzatıyor

En anlamlı tur! Bu gezginler çok başka

Doğa harikası! Yerköprü Şelalesi ziyaretçi akınına uğruyor

Mersin'in doğa harikası: Yerköprü Şelalesi

15.yüzyılın en gösterişli yapısı Eski Cami

15.yüzyılın en gösterişli yapısı Eski Cami

Antalya'nın muhteşem su altı dünyası

Su altı dünyasını keşfetmek isteyenler burası tam size göre

Bolu'nun doğal güzelliklerle süslenmiş tabiat parkları büyülüyor

Doğayla iç içe olmak istiyorsanız buraya uğramayı unutmayın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.