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Karabükspor’un eski Başkanı Ziya Ünsal vefat etti

FUTBOL HABERLERİ  | 22.11.2019 23:52 | Son Güncelleme

Karabük iş dünyasının sevilen isimlerinden Ziya Ünsal Ankara’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Karabükspor’un eski Başkanı Ziya Ünsal vefat etti

Ankara’da rahatsızlığı dolayısı ile tedavi gören Karabük’ün sevilen iş adamlarından TSO Meclis Başkanlığı ve Karabükspor kulüp başkanlığı yapan Ünsal, hastanede hayatını kaybetti.

Ünsal 2017 yılında gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulunda Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanlığı görevini üstlenmişti. Ünsal ayrıca Karabük Ticaret ve Sanayi Odas Meclis Başkanlığı da yaptı. Ünsal, yarın öğle namazına müteakip Karabük Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ziya Ünsal ankara karabükspor

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