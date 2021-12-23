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Karabük'te çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

23.12.2021 23:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde olduğu düşünülen kadına ulaşılamadı

Karabük'te iki katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Kayabaşı Mahallesi Turgut Reis Caddesi'nde Atilla Korkmaz'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dışarda olan Korkmaz, eve döndüğünde alevleri fark etti. Evde olan eşi Hatice Korkmaz'a seslenen ev sahibi, ses alamayınca içeri girmeye çalıştı.

Alevlerden eve giremeyen Korkmaz, komşularından yardım istedi

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Polis ve itfaiye ekipleri, bir kısmı çöken ve kullanılamaz hale gelen evde Hatice Korkmaz'ı aradı. Dumandan etkilenen Atilla Korkmaz ise ambulansta tedavi edildi.

Korkmaz çiftinin çok sayıdaki kedisinin de yangında telef olduğu tahmin edildi.

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