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Karabük'te haddehanenin çatısından düşen iş adamı öldü

06.09.2022 18:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te haddehanenin çatısından düşen iş adamı öldü

Karabük'te haddehanenin çatısından düşen iş adamı öldü

Karabük'te, bir haddehanenin çatısından düşen 40 yaşındaki iş adamı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ortağı olduğu Yeşil Mahalle'deki haddehanenin çatısında devam eden çalışmayı kontrol eden Kaan Kalyoncu, henüz belirlenemeyen nedenle yaklaşık 20 metreden zemine düştü.

Sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılan Kalyoncu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Başlatılan soruşturma sürüyor.

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