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Karabük'te selden zarar gören 8 binanın yıkımına başlandı

08.08.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabük'te selden zarar gören 8 binanın yıkımına başlandı

Karabük'ün Yenice ilçesinde 26 Haziran'da etkili olan selin hasar verdiği 8 bina yıkılmaya başlandı.

Tır köyünde ev sahiplerinden onay alınması sonrası başlatılan çalışmalar kapsamında riskli bulunan 12 binanın yıkılmasına karar verildi.

Kaymakamlık tarafından 4 binanın yıkılmasının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce kalan 8 binanın yıkımı için ihaleye gidildi.

İhaleyi alan firma, binaların yıkımına başladı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, AA muhabirine, sel afetinden en fazla etkilenen Tır köyünde bazı ev, köprü ve yolların hasar gördüğünü söyledi.

Bu köyde yaraların hızla sarıldığını, içme suyu ve ulaşım sorununun giderildiğini ifade eden Gürel, hasarlı evlerin yıkıldığını, riskli evlerin yıkılmaya başlandığını ve yerlerine yenilerinin yapılacağını kaydetti.

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sel Karabük afet

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