Karaciğeri yenileyen ve arındıran enginar kürü

Evinizde taze enginar kullanarak hazırlayacağınız kür sayesinde karaciğer sağlığı başta olmak üzere birçok sağlık probleminin de üstesinden gelebilirsiniz. Kürü hazırlamak için;

Bir litre su

5 adet enginar çanağı

Bir adet limonun suyu

Bir tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı:

Bir litre suyu geniş bir tencereye alın ve kaynamaya bırakın.

Su kaynadıktan sonra içine enginarları koyun ve 20 dakika haşlayın.

Ardından tencereyi ocaktan alın ve suyu cam bir kavanoza süzün.

Enginar suyu ılıdıktan sonra limon suyunu ilave edin.

Son olarak da balı ekleyin. Her sabah bir bardak tüketin.

Haşlanmış enginarları kullanarak salatalar hazırlayabilir ya da zeytinyağlı yemek pişirebilirsiniz.

Enginar kürü neye iyi gelir

40 gün boyunca düzenli olarak içtiğinizde karaciğer değerleriniz iyileşir, iltihaplanmayı ortadan kaldırır.

Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.

İdrar sökücü etkisi vardır, şişkinliği önler.

Diyabete karşı koruma sağlar ve kan şekerini düşürür.

İçindeki ciarin maddesi sayesinde karaciğeri ve safra kesesini temizler.

Mide sorunlarının üstesinden gelir.

