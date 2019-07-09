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Karaciğeri yenileyen ve arındıran enginar kürü

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 09.07.2019 09:15 | Son Güncelleme

Baharı müjdeleyen, tazeliğin habercisi olan enginar genellikle zeytinyağlı yemek şeklinde tüketilir. Lezzetinin yanı sıra kendisi karaciğer için doğal bir şifacıdır.

Karaciğeri yenileyen ve arındıran enginar kürü

Evinizde taze enginar kullanarak hazırlayacağınız kür sayesinde karaciğer sağlığı başta olmak üzere birçok sağlık probleminin de üstesinden gelebilirsiniz. Kürü hazırlamak için;

Bir litre su
5 adet enginar çanağı
Bir adet limonun suyu
Bir tatlı kaşığı bal

Hazırlanışı:
Bir litre suyu geniş bir tencereye alın ve kaynamaya bırakın.
Su kaynadıktan sonra içine enginarları koyun ve 20 dakika haşlayın.
Ardından tencereyi ocaktan alın ve suyu cam bir kavanoza süzün.
Enginar suyu ılıdıktan sonra limon suyunu ilave edin.
Son olarak da balı ekleyin. Her sabah bir bardak tüketin.

Haşlanmış enginarları kullanarak salatalar hazırlayabilir ya da zeytinyağlı yemek pişirebilirsiniz.

Enginar kürü neye iyi gelir
40 gün boyunca düzenli olarak içtiğinizde karaciğer değerleriniz iyileşir, iltihaplanmayı ortadan kaldırır.
Kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar.
İdrar sökücü etkisi vardır, şişkinliği önler.
Diyabete karşı koruma sağlar ve kan şekerini düşürür.
İçindeki ciarin maddesi sayesinde karaciğeri ve safra kesesini temizler.
Mide sorunlarının üstesinden gelir.

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