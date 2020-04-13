Karaciğerinizi günde 3 fincan kahveyle koruyun

Prof. Dr. Onur Yaprak, beslenme alışkanlıklarına bağlı karaciğer yağlanmasının giderek artan bir sorun olduğunu dile getirerek önemli uyarılarda bulundu.

Prof. Dr. Yaprak, toplumun 3’te birinin karaciğer yağlanması ile karşı karşıya olduğunu belirterek "Karaciğer yağlanması önlem alınmazsa metabolik sendrom, diyabet, karaciğer sirozu ve kanseri gibi ölümcül hastalıklara yol açabilir. Bu yüzden son yıllarda karaciğer için faydalı ve zararlı besin ve içecekler sık sık gündeme geliyor. Son 20-30 yılda kahvenin karaciğere olan faydalarına ait onlarca araştırma makalesi yayınlandı” dedi.

KAFEİN SİROZ VE KANSER RİSKİNİ AZALTABİLİR

Dünya üzerinde birçok insanın kahveyi santral sinir sistemi üzerindeki uyarıcı etkisi nedeniyle zinde kalmak için tükettiğine işaret eden Prof. Dr. Yaprak, şunları söyledi:

"Kahvenin içindeki kafein maddesi, kahve, kola, çikolata, enerji içecekleri, çay ve bazı ilaçları da içeren 60 civarı madde içinde bulunur. Günde 3-4 fincan kahve içenlerde karaciğer enzimleri olan AST, ALT, GGT düzeylerinin gerilediği, karaciğerdeki sertleşmenin düzeldiği, karaciğerde siroz ve kanser gelişim riskinin azaldığı hatta kahvenin metabolik sendrom ve diyabet üzerine de olumlu etkilerinin olduğu birçok çalışmada gösterilmiştir. Kahvenin karaciğer koruyucu etkisinin altında yatan temel mekanizmalar arasında; kahvenin antioksidan özelliği, karaciğerde detoks yapan enzimleri uyarması, karaciğer sertleşmesine yol açan bazı zararlı büyüme faktörlerini azaltması sayılabilir. Kahvenin içindeki kafein karaciğerdeki sertleşme üzerine olumlu etkilere sahiptir. Ayrıca kahve içeriğindeki kafein fiziksel performansımızı artırmaya yardımcı olur.”