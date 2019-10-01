Mynet Trend

Karada olup, kara yolu olmayan cennet: Kaleköy

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 01.10.2019 11:20 | Son Güncelleme

Antalya'nın Demre ilçesinde, birinci derece tarihi ve doğal sit alanı olan Kaleköy, güzelliğiyle hayran bırakıyor. Karayolu olmayan Kaleköy'e, yalnızca denizden ulaşılabiliyor.

GİDİŞ
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-08 17:55:00
Antalya
2019-10-08 19:15:00
DÖNÜŞ
Antalya
2019-10-15 06:10:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-15 07:20:00
342.38 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-10-08 09:30:00
Antalya
2019-10-08 10:40:00
DÖNÜŞ
Antalya
2019-10-15 11:40:00
İstanbul
2019-10-15 13:20:00
388.16 TL
SATIN AL
GİDİŞ
İstanbul
2019-10-08 05:45:00
Antalya
2019-10-08 07:15:00
DÖNÜŞ
Antalya
2019-10-15 14:15:00
İstanbul Sabiha Gökçen
2019-10-15 15:30:00
554.38 TL
SATIN AL

Demre'ye bağlı Kekova bölgesindeki Üçağız Mahallesi'nin bir parçası olan Kaleköy, MÖ 4. yüzyıldan bu yana canlı yaşamın olduğu bir güzellik ve küçük bir Likya köyü olarak biliniyor. Cumhuriyet öncesi Rumların ve Türklerin birlikte yaşadığı bir balıkçı köyü olan Kaleköy, bugün ise sadece deniz yoluyla ulaşılabilen bir huzur merkezi olarak görülüyor. Kaleköy'e her gün düzenli olarak Demre, Kaş ve Üçağız'dan yat turları düzenleniyor. Kaleköy, mavi yolculuğa çıkan yatların uğrak noktalarından biri olmasıyla dikkat çekiyor.

ROMA KALESİ'NDE DEV TÜRK BAYRAĞI

Kıyıdaki salaş iskelelere yanaşan yatlardan Kaleköy'e çıkan Akdeniz tutkunları, önce kıyıdaki sığ sularda yüzen, sessizliğe alışan caretta carettaları görüyor. Ardından denizin içindeki Türkiye'nin simgelerinden biri olan Likya lahdi Kaleköy'e ayrı bir tarihi zenginlik katıyor. Yukarı doğru tırmanarak denizden 300 metre yüksekliğindeki tarihi kaleye çıkınca ortaya çıkan muhteşem doğal ve tarihi güzellik bulunuyor. Tarihi Roma Kalesi'nde dalgalanan dev Türk bayrağı, kaleye çıkanları selamlıyor. Yukarı tırmanırken kayalara oyulmuş ve kalenin dışında çok sayıda Likya lahdi yer alıyor. Geçen yıl hizmete giren tarihi Kaleköy Camii ise yukarı tırmananların ilgi odağı haline gelmiş durumda.

SABAH KUŞ VE DENİZ SESİ KARŞILIYOR

Tarihi Roma Kalesi'nden Üçağız Mahallesi, Kaleköy'ün karşısındaki batık kent ile Akdeniz'in doğal ve tarihi zenginlikleri izlenebiliyor. Denizin renginin turkuazın tüm tonlarını barındırdığı Kaleköy'de kayalara oyulmuş Roma'nın en küçük antik tiyatrosu da yer alıyor. Kaleye tırmanırken taş merdivenlerin sağında, solunda el emeği göz nuru ürünler ve el yapımı dondurma satan Kaleköylü kadınlar bulunuyor. Birinci derece tarihi ve doğal sit alanı olan Kaleköy'de yapılaşma yasak. Bu nedenle burada ev sahibi olmak çok zor çünkü satılık ev yok. Kaleköy'deki tarihi taş evlerin çoğu pansiyon olarak hizmet veriyor. Sessizliğin içinde, sadece dinlenmek, okumak, Akdeniz'in turkuaz rengi sularında denize girmek isteyenlerin tatil için tercih ettiği bir yer Kaleköy. Sabah uyanınca sadece kuş sesi, denizin sesi ve çok nadir balıkçı motorlarının sesi duyulabiliyor. Cenneti andıran Kaleköy, yabancıların en çok ilgi gösterdiği yerlerin başında yer alıyor.

'ÜÇÜNCÜ KEZ GELİYORUM'

Kaleköy'de tatil yapan İngiliz Simon Cran Ford, "Üçüncü kez geliyorum. Yine geleceğim. Sakin, sessiz, kalabalık değil. Özel bir yer. Çok mutluyuz. Arkadaşlarımıza da tavsiye edeceğim" dedi.

'TUTKU İÇİNDE GELİYORUM'

İngiliz Sarah Crow, "Özel bir yer benim için burası. Her yıl geliyorum. Sessiz ve sakin. Yemekler bir harika. Huzur içinde bir tatil yapıyorum. Tutku içinde geliyorum buraya. Yine geleceğim. Her şey çok güzel burada" diye konuştu.

'ÇOK ÖZEL BİR YER'

Kaleköy'de tatil yapan Ümit Küçükoğlu da, "Ben 36 yıldır tatil için buraya geliyorum. Yazın tatilimi burada yapıyorum. Burası Türkiye'de değişmeyen yegane cennet. Birinci derecede sit alanı olması nedeniyle yapılaşma kısıtlı. Buraya ancak denizden gelebiliyorsunuz. Yol yok, trafik yok, araba gürültüsü yok. Alışveriş merkezi, eğlence merkezi yok. Sadece dinlenmek için, kitap okumak için, huzur bulmak için geliyorum buraya. Çok özel bir yer. Sanırım bir 36 yıl daha geleceğim, ömrüm yeterse." şeklinde konuştu. (DHA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demre Kaleköy Antalya

En Çok Okunan Trend Haberler

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı! '17 yıllık doktorum, böylesini görmedim'

Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı! '17 yıllık doktorum, böylesini görmedim'

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

O kente giden tekne turu yapmadan dönmüyor

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Türkiye'nin 5. görkemli kalesi: Boyabat Kalesi

Türkiye'nin 5. görkemli kalesi: Boyabat Kalesi

Güney Korelilere Türkiye'yi tanıtarak meşhur oldu

Güney Korelilere Türkiye'yi tanıtarak meşhur oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bu çanakla fotoğraf çekinmek için sıraya giriyorlar

Bu çanakla fotoğraf çekinmek için sıraya giriyorlar

Sınırın sıfır noktasında! 400 yıllık tarih hala ayakta

Sınırın sıfır noktasında! 400 yıllık tarih hala ayakta

Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası

Kemer'in gizemli dünyası sualtıseverlerin uğrak noktası

Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin

Turistlere uyarı: Oraya sakın girmeyin

Süper Kupa Finali'nin bir kazananı da İstanbul oldu!

Süper Kupa Finali'nin bir kazananı da İstanbul oldu!

Aydın’da yaz devam ediyor

Termometre 33 dereceyi gösteriyor! O kent hala yazı yaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.