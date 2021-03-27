SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Karadağ, Cebelitarık'ı rahat geçti

Karadağ, Cebelitarık'ı rahat geçti

27.03.2021 20:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası Elemelerinde Karadağ evinde Cebelitarık'ı 4-1 mağlup etti.

Karadağ, Cebelitarık'ı rahat geçti

Dünya Kupası Elemelerinde A Milli Takımımızın yer aldığı G Grubu'nda Karadağ evinde Cebelitarık ile karşı karşıya geldi. Pod Goricom Stadı'nda oynanan maçı Karadağ 4-1 kazandı.

Karadağ'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Beqiraj, 43. dakikada Simic, 53. dakikada Tomasevic ve 80. dakikada Jovetic kaydetti. Cebelitarık'ın tek sayısını ise 30. dakikada penaltıdan Styche attı.

Bu sonuçla Letonya ve Cebelitarık ile oynadığı ilk 2 maçı kazanan Karadağ, puanını 6 yaparken, ilk maçında Norveç'e 3-0 yenilen Cebelitarık ise puansız kaldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Küçük bebeği evde yalnız bıraktı, 6 gün sonra döndü! Sonrası korkunçKüçük bebeği evde yalnız bıraktı, 6 gün sonra döndü! Sonrası korkunç
Thierry Henry, sosyal medyadan çıkacakThierry Henry, sosyal medyadan çıkacak
En güzel Galatasaray marşlarının sözleriEn güzel Galatasaray marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

Korkunç! Yol çöktü, korkutucu boyut gün ağırınca ortaya çıktı

MİT'ten operasyon! Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi

MİT'ten operasyon! Hüseyin İnal etkisiz hale getirildi

Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor

Juventus, Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor

Uğurcan Çakır'a Liverpool kancası

Uğurcan Çakır'a Liverpool kancası

Belhanda'nın yeni takımı Valencia olabilir

Belhanda'nın yeni takımı Valencia olabilir

Veda sonrası 7 futbolcunun tavrı dikkat çekti!

Veda sonrası 7 futbolcunun tavrı dikkat çekti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Genç futbolcu hayatını kaybetti

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Fenerbahçe maçı iptal edildi

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Klaassen: Türkiye 5 kez geldi, 4 gol oldu

Fenerbahçe, Erol Bulut hakkında kararını verdi!

Fenerbahçe, Erol Bulut hakkında kararını verdi!

Diğer Haberler

Karadağ, Cebelitarık'ı rahat geçti

Karadağ, Cebelitarık'ı rahat geçti

Futbolda ofsayt kuralı değişiyor!

Futbolda ofsayt kuralı değişiyor!

Thierry Henry, sosyal medyadan çıkacak

Thierry Henry, sosyal medyadan çıkacak

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk hafta bitti

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ilk hafta bitti

Erol Bulut Fenerbahçe'den neden gönderildi? Erol Bulut kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Erol Bulut Fenerbahçe'den ayrıldı

Erol Bulut'un yerine kim gelecek? İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktör adayları!

Erol Bulut'un yerine kim gelecek?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.