Karadeniz beyaza büründü!

Gümüşhane İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, gece yarısından itibaren etkisini artıran yağış nedeniyle merkez ilçede 20, Kürtün'de 3 ve Torul'da 18 olmak üzere 41 köy yolunun kar yağışı nedeniyle kapalı bulunduğu bildirildi.

Kapalı yolların açılması için çalışma yürütüldüğü belirtilen açıklamada, erken saatlerde taşımalı eğitim yapılan köyler ve diyaliz hastalarının bulunduğu köyleri öncelenerek karla mücadele çalışması yürütüldüğü kaydedildi.

- Ordu



Ordu'da hava sıcaklığının düşmesinin ardından sahil kesiminde yağmur, Akkuş, Kabadüz, Mesudiye, Korgan, Ulubey, Gölköy ve Gürgentepe ilçelerinde ise kar yağışı etkili oldu.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışının özellikle yüksek rakımlı ilçelerde etkili olduğunu söyledi.

Kar yağışıyla bazı mahalle yollarının kapandığını belirten Tekintaş, ekiplerin anında yaptığı müdahale sonrası söz konusu yolların ulaşıma açıldığını ifade etti. Tekintaş, karla mücadele öncesinde hazırlıkların günler öncesinden tamamlandığı aktararak, il genelinde karla mücadele için 92 ekip olduğunu, 250 iş makinesiyle çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.