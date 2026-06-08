Karadeniz’de asırlık gelenek yeniden başladı! Göç başladı

Karadeniz'de havaların ısınmasıyla yeşile bürünen yaylalara göç başladı. Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı köylerde oturanlar, yayla göçü geleneğini şenliğe dönüştürdü.

Yöresel kıyafetler giyen köylüler, rengarenk süsledikleri büyükbaşları ile birlikte maniler eşliğinde, Gatağacı Yaylası’na doğru yola çıktı.

Yaylacılar, alkışlarla temponun tutulduğu uzun yolculuğun ardından Gatağacı Yaylası’na ulaşmanın sevincini yaşadı. Asırlardır gelenek olarak yaşatılan yayla göçünde renkli görüntüler oluştu.

"GELECEK NESİLLERE AKTARIYORUZ"

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, yayla göçünün kültürel önemine dikkat çekerek, "Yayla göçü, bizlere Orta Asya’dan miras kalan göç kültürünün en önemli unsurlarından biridir. Yıllardır bu geleneğimizi yaşatıyor ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızın, çocuklarımızın ve süslenen hayvanlarımızın oluşturduğu rengarenk görüntüler kültürümüzün ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gösteriyor. Havaların ısınması ile birlikte yayla sezonu başladı. Bundan sonra vatandaşlarımız yavaş yavaş yaylalarına çıkmaya devam edeceklerdir. Şenliklerimizle, insanların birlikte beraberliğini ve kucaklaşmasını yaşayacağız. Kadırga ve Sis Dağı şenliklerimiz devam edecek. Gurbette yaşayanların ve Şalpazarlıların misafirlerini bekliyoruz" dedi.



Kaynak: DHA | Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır