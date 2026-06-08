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Karadeniz’de asırlık gelenek yeniden başladı! Göç başladı

Trabzon’un Şalpazarı ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen yayla göçü geleneği, havaların ısınmasıyla yeniden canlandı. Yöresel kıyafetlerini giyen vatandaşlar, rengarenk süsledikleri büyükbaş hayvanları ve söyledikleri maniler eşliğinde Gatağacı Yaylası’nın yolunu tuttu.

Karadeniz’de asırlık gelenek yeniden başladı! Göç başladı

Karadeniz'de havaların ısınmasıyla yeşile bürünen yaylalara göç başladı. Trabzon'un Şalpazarı ilçesine bağlı köylerde oturanlar, yayla göçü geleneğini şenliğe dönüştürdü.

Karadeniz’de asırlık gelenek yeniden başladı! Göç başladı 1

Yöresel kıyafetler giyen köylüler, rengarenk süsledikleri büyükbaşları ile birlikte maniler eşliğinde, Gatağacı Yaylası’na doğru yola çıktı.

Karadeniz’de asırlık gelenek yeniden başladı! Göç başladı 2

Yaylacılar, alkışlarla temponun tutulduğu uzun yolculuğun ardından Gatağacı Yaylası’na ulaşmanın sevincini yaşadı. Asırlardır gelenek olarak yaşatılan yayla göçünde renkli görüntüler oluştu.

Karadeniz’de asırlık gelenek yeniden başladı! Göç başladı 3

"GELECEK NESİLLERE AKTARIYORUZ"

Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, yayla göçünün kültürel önemine dikkat çekerek, "Yayla göçü, bizlere Orta Asya’dan miras kalan göç kültürünün en önemli unsurlarından biridir. Yıllardır bu geleneğimizi yaşatıyor ve gelecek nesillere aktarmaya çalışıyoruz. İnsanlarımızın, çocuklarımızın ve süslenen hayvanlarımızın oluşturduğu rengarenk görüntüler kültürümüzün ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gösteriyor. Havaların ısınması ile birlikte yayla sezonu başladı. Bundan sonra vatandaşlarımız yavaş yavaş yaylalarına çıkmaya devam edeceklerdir. Şenliklerimizle, insanların birlikte beraberliğini ve kucaklaşmasını yaşayacağız. Kadırga ve Sis Dağı şenliklerimiz devam edecek. Gurbette yaşayanların ve Şalpazarlıların misafirlerini bekliyoruz" dedi.

Karadeniz’de asırlık gelenek yeniden başladı! Göç başladı 4

Karadeniz’de asırlık gelenek yeniden başladı! Göç başladı 5
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Trabzon yayla
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