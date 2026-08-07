Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Karadeniz'de şaşırtan tasarım: Altı yol üstü villa

Rize'de konut yapacak düz arazi bulamayan Muhammet Dilmaç, yamaç arazisinden geçen yol üzerine diktiği 8 metrelik beton kolonların üzerine villa inşa etti. Altından beton mikserlerinin bile rahatça geçebildiği sıra dışı evinin yapım sürecini anlatan Dilmaç, "Karadeniz Bölgesi'nde ev yapmak için geniş bir arazimiz olmadığı için böyle bir proje düşündük" dedi.

Karadeniz'de şaşırtan tasarım: Altı yol üstü villa

Doğu Karadeniz'in eğimli ve zor coğrafyasında insanların özellikle yapılaşmaya karşı bulduğu sıra dışı çözümlere bir yenisi daha eklendi. Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde yaşayan Muhammet Dilmaç, bölgedeki kısıtlı ve engebeli arazi şartları nedeniyle ev yapacak yer bulamayınca ilginç yönteme başvurdu. Dilmaç, kendi arazisinden geçen yolu kapatmamak ve komşularına ait kamyon ve inşaat araçlarının geçişine engel olmamak için 7,5 metre yüksekliğinde 6 dev beton kolon dikerek üzerine 4+1 ahşap villa inşa etti. Dilmaç'ın altından kamyonların yanı sıra beton mikserinin dahi geçebildiği evi, görenlerin ilgisini çekiyor.

Karadeniz de şaşırtan tasarım: Altı yol üstü villa 1

'ARAZİMİZ OLMADIĞI İÇİN BÖYLE PROJE DÜŞÜNDÜK'

Arazi sıkıntısına karşı pratik çözüm ürettiklerini anlatan Muhammet Dilmaç, "Karadeniz Bölgesi'nde ev yapmak için geniş bir arazimiz olmadığı için böyle bir proje düşündük. Temelleri aşağıdan alıp, yukarıya doğru devam ettik. Evi bu kadar yüksek yapmamın önemli sebebi de komşumun evinin konumu. Yarın öbür gün komşum da ev yapmak isterse beton mikserleri altından rahatça geçebilsin diye yapıyı 4 metre 40 santime kadar yükselttik. Arazinin eğiminden dolayı 6 kolonun yüksekliği 7,5 metreyi buluyor. Evin üst katı 100 metrekare. Şu andaki haliyle evin altından rahatlıkla mikser kamyonu geçebiliyor. Boş zamanlarımı değerlendirerek bu evi inşa ettim" dedi.

Karadeniz de şaşırtan tasarım: Altı yol üstü villa 2

'YÜKSEK, HAVALI VE GÜZEL EVİMİZ OLDU'

Evlerinin konumundan oldukça memnun olduğunu söyleyen Kezban Dilmaç da "Eşim evi bu şekilde planlamıştı. Çocuklarla birlikte karar verip yaptılar ve çok da güzel oldu. Görenler evimizi çok beğeniyor; misafirler gelip bol bol fotoğraf çektiriyorlar. Evin altından yol geçtiği ve iş makinelerinin geçişine izin vermek gerektiği için mecbur yüksek yapmak zorunda kaldık. Normal bir eve göre çok daha yüksek, havalı ve güzel bir evimiz oldu" diye konuştu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Geceleri ortaya çıkıyor: Kahverengi kokarca alarmıGeceleri ortaya çıkıyor: Kahverengi kokarca alarmı
Azrail kostümüyle hastane çatısında saatlerce çığlık attıAzrail kostümüyle hastane çatısında saatlerce çığlık attı

Anahtar Kelimeler:
villa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

Son ankette farklı sonuç! Birinci değişti, CHP ile MHP'de büyük kayıp

'Çerçeve Yasa'ya imza atmamıştı! İzzet Ulvi Yönter'den çarpıcı paylaşım

'Çerçeve Yasa'ya imza atmamıştı! İzzet Ulvi Yönter'den çarpıcı paylaşım

Papara Park'ta tarihi gece! Mohamed Salah için dev imza töreni

Papara Park'ta tarihi gece! Mohamed Salah için dev imza töreni

8 kez ameliyat oldu! "Son inşallah" demişti, üzen haber geldi

8 kez ameliyat oldu! "Son inşallah" demişti, üzen haber geldi

1+1'le yarışıyor: Evi, arabayı etkiledi! Duyan masadan kalkıyor

1+1'le yarışıyor: Evi, arabayı etkiledi! Duyan masadan kalkıyor

Altın için çarpıcı çıkış 'Fiyat hareketleri bunu gösteriyor'

Altın için çarpıcı çıkış 'Fiyat hareketleri bunu gösteriyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.