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Karadeniz derbisinde müthiş geri dönüş... Samet Akaydin yeni takımındaki ilk golünü kendi kalesine attı

22.02.2025 21:34
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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor ve Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Fenerbahçe'den Rizespor'a transfer olan Samet Akaydin, yeni takımındaki ilk golünü kendi kalesine atarak kaydederken, Karadeniz derbisi müthiş bir geri dönüşe sahne oldu.

Karadeniz derbisinde müthiş geri dönüş... Samet Akaydin yeni takımındaki ilk golünü kendi kalesine attı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Rizespor'u konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Rizespor forması giyen Samet Akaydin, talihsiz bir an yaşadı.

FENERBAHÇE'DEN TRANSFER OLMUŞTU

Kış transfer sezonunda Fenerbahçe'den Rizespor'a transfer olan Samet Akaydin, bu müsabakayla birlikte yeni takımıyla 4. maçına çıktı.

SAMET AKAYDIN KENDİ KALESİNE ATTI

Karşılaşmanın 23. dakikasında Samsunspor'un sol kanatta kazandığı serbest vuruşu Zeki kullandı, Samet Akaydin'ın ters kafa vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu.

Akaydın'ın kendi kalesine attığı gol sosyal medyada geniş yer bulurken, özellikle Fenerbahçeli taraftarların Akaydın'a yüklendiği görüldü.

KARADENİZ DERBİSİNDE MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

Öte yandan Karadeniz derbisi müthiş bir geri dönüşe sahne oldu. Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2 farklı mağlup durumdan geri gelerek 3-2 yenmeyi başardı.

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  1. dakikada Samet Akaydin'in kendi kalesine attığı golle geri düşen Çaykur Rizespor, 41. dakikada da Emre Kılınç'ın golüyle soyunma odasına 2 farkla yenik girdi. 52. dakikada Lubo Satka'nın kendi kalesine golü farkı 1'e indirirken 86. dakikada Ali Sowe ve 88. dakikada Altin Zeqiri'nin attığı gollerle konuk ekip, mücadeleyi 3-2 kazandı.

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SERİYE SON VERDİ

Rizespor; rakibinin iç sahadaki 4 maçlık galibiyet, 9 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Çaykur Rizespor Samsunspor samet akaydın
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