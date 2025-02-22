Karadeniz derbisinde müthiş geri dönüş... Samet Akaydin yeni takımındaki ilk golünü kendi kalesine attı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25'inci haftasında Rizespor'u konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçta Rizespor forması giyen Samet Akaydin, talihsiz bir an yaşadı.
Kış transfer sezonunda Fenerbahçe'den Rizespor'a transfer olan Samet Akaydin, bu müsabakayla birlikte yeni takımıyla 4. maçına çıktı.
Karşılaşmanın 23. dakikasında Samsunspor'un sol kanatta kazandığı serbest vuruşu Zeki kullandı, Samet Akaydin'ın ters kafa vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu.
Akaydın'ın kendi kalesine attığı gol sosyal medyada geniş yer bulurken, özellikle Fenerbahçeli taraftarların Akaydın'a yüklendiği görüldü.
Öte yandan Karadeniz derbisi müthiş bir geri dönüşe sahne oldu. Çaykur Rizespor, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2 farklı mağlup durumdan geri gelerek 3-2 yenmeyi başardı.
Rizespor; rakibinin iç sahadaki 4 maçlık galibiyet, 9 maçlık yenilmezlik serisine de son verdi.
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