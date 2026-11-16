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Karadeniz'in hırçın dalgaları sahili böyle aşındırdı! 1 metrelik oyuklar oluştu

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde sonbaharla birlikte etkisini artıran Karadeniz’in hırçın dalgaları, sahil şeridinde yaklaşık 1 metre derinliğinde oyuklar oluşturdu. Kıyıya vuran dalgaların kumları sürüklemesiyle meydana gelen aşınma, sahilde dikkat çekici görüntüler ortaya çıkarırken, denizin kıyı şeridinde yarattığı değişim havadan ve karadan görüntülendi.

Karadeniz'in hırçın dalgaları sahili böyle aşındırdı! 1 metrelik oyuklar oluştu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sonbahar döneminde etkili olan Karadeniz'in hırçın dalgaları, sahil şeridinde yaklaşık 1 metre derinliğinde oyuklar oluşturdu. Dalgaların kıyıda meydana getirdiği değişim, hem havadan hem de yerden görüntülendi.

Karadeniz in hırçın dalgaları sahili böyle aşındırdı! 1 metrelik oyuklar oluştu 1

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Akçakoca ilçesinde, sonbahar mevsimiyle birlikte etkisini gösteren dalgalar sahil şeridinde aşınmaya neden oldu. Kıyıya vuran dalgaların kumları sürüklemesi sonucu bazı bölgelerde yaklaşık 1 metre derinliğinde oyuklar meydana geldi.

Karadeniz in hırçın dalgaları sahili böyle aşındırdı! 1 metrelik oyuklar oluştu 2

Dalgaların oluşturduğu oyuklar ve sahil boyunca ortaya çıkan kıyı aşınması, drone ile havadan ve karadan kaydedildi. Görüntülerde, denizin kıyı şeridinde meydana getirdiği değişim dikkat çekti. Karadeniz'in sonbahar dönemindeki dalgalı yapısının sahile etkisi, ortaya çıkan görüntülerle gözler önüne serildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
dalga
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