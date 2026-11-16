Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Samsung Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro için ortak kamera düzeni iddiası

Sızıntı kaynağı Ice Universe, paylaştığı bir arka yüz çiziminin Samsung Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro'nun nihai kamera yerleşimini gösterdiğini öne sürdü. Buna göre 2027'nin başlarında gelmesi beklenen iki model, önceki sızıntıların işaret ettiğinden daha kompakt bir arka kamera düzenini paylaşabilir.

Samsung Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro için ortak kamera düzeni iddiası
Enes Çırtlık

Önceki görseller ve daha sonraki CAD sızıntıları, geniş ve dikdörtgen bir kamera adasına işaret ediyordu. Bu sızıntılar ve aynı tasarıma dayanan maketler, solda üst üste iki kamerayı, sağda hap biçimli bir bölümü ve adanın içinde geniş bir boşluğu gösteriyordu. Yeni çizimdeki düzen bunlara göre daha sıkı görünüyor.

GALAXY S27 ULTRA VE S27 PRO'NUN KAMERA DÜZENİ NASIL GÖRÜNÜYOR?

Çizimde yükseltilmiş kamera adası, arka panelin sol üst köşesinde yer alıyor. İki büyük lens çapraz biçimde sıralanıyor. Sağlarında daha küçük üçüncü lens, onun üzerinde yuvarlak bir flaş veya sensör modülü, ikisinin arasında da küçük bir delik bulunuyor. Dört yuvarlak parça, baklavayı andıran sıkı bir küme oluşturuyor.

Samsung Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro için ortak kamera düzeni iddiası 1

Bu yerleşim, Galaxy S26 Ultra'nın dikey kamera düzeninden de ayrılabilir. Mevcut Ultra'da lenslerin dikey sıralandığı hap biçimli bir ada bulunuyor; dördüncü kamera ise arka panelde bu adanın yanında yer alıyor. Sızan çizim, bu parçaları arka yüze yaymak yerine daha dar bir alanda topluyor.

GALAXY S27 PRO İLE ULTRA ARASINDA NELER ORTAK OLABİLİR?

Ice Universe, aynı düzenin Galaxy S27 Pro (Samsung'un Galaxy S27+ ile Ultra arasına ekleyeceği söylenen yeni modeli) için de geçerli olduğunu söylüyor. Önceki haberlerde de iki telefonun benzer görüneceği belirtilmişti.

Samsung Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro için ortak kamera düzeni iddiası 2

Galaxy S27 Pro'nun daha küçük olması ve S Pen taşımaması bekleniyor. Kamera adasının ortak olması tasarımları daha da yakınlaştırabilir, ancak kamera donanımlarının farklı olması hala bekleniyor.

Önceki sızıntılar, genel olarak hem Pro hem Ultra'da 200 megapiksel ana sensör bulunacağına işaret ediyor. Ultra'nın ayrı 3x telefoto kamerayı kaldırarak üç arka kameraya geçmesi de olası görülüyor. Tedarik zinciri raporları bu ayrımı ortaya koysa da yakınlaştırma donanımının kesin ayrıntıları hala netleşmedi.

Galaxy S27 serisinin 2027'nin ocak veya şubat ayında gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Gizmochina

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Claude ve ChatGPT'ye yeni rakip! Resmen tanıtıldı: İşte özellikleriClaude ve ChatGPT'ye yeni rakip! Resmen tanıtıldı: İşte özellikleri
4 yeni tür keşfedildi: Gözlerinin yarısı kıpkırmızı!4 yeni tür keşfedildi: Gözlerinin yarısı kıpkırmızı!

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
ABD'deki uçuş kaosu sürüyor: 5 binden fazla sefer etkilendi! Trump'tan Kongre'ye çağrı

ABD'deki uçuş kaosu sürüyor: 5 binden fazla sefer etkilendi! Trump'tan Kongre'ye çağrı

Bölgede gerilim tırmanıyor! "Havalimanı ve petrol tesislerini vurduk"

Bölgede gerilim tırmanıyor! "Havalimanı ve petrol tesislerini vurduk"

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Milliler Fransa'ya direnemedi! Uluslar Ligi'nde kötü son

Ünlü şarkıcı Kutsi evlendi! İşte nikahtan kareler

Ünlü şarkıcı Kutsi evlendi! İşte nikahtan kareler

Doğal gaz faturalarında yeni karar!

Doğal gaz faturalarında yeni karar!

13 yıllık bekleyiş bitiyor! Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi

13 yıllık bekleyiş bitiyor! Geminbeli Tüneli'nde sona gelindi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.