Samsung Galaxy S27 Ultra ve S27 Pro için ortak kamera düzeni iddiası

Önceki görseller ve daha sonraki CAD sızıntıları, geniş ve dikdörtgen bir kamera adasına işaret ediyordu. Bu sızıntılar ve aynı tasarıma dayanan maketler, solda üst üste iki kamerayı, sağda hap biçimli bir bölümü ve adanın içinde geniş bir boşluğu gösteriyordu. Yeni çizimdeki düzen bunlara göre daha sıkı görünüyor.

GALAXY S27 ULTRA VE S27 PRO'NUN KAMERA DÜZENİ NASIL GÖRÜNÜYOR?

Çizimde yükseltilmiş kamera adası, arka panelin sol üst köşesinde yer alıyor. İki büyük lens çapraz biçimde sıralanıyor. Sağlarında daha küçük üçüncü lens, onun üzerinde yuvarlak bir flaş veya sensör modülü, ikisinin arasında da küçük bir delik bulunuyor. Dört yuvarlak parça, baklavayı andıran sıkı bir küme oluşturuyor.

Bu yerleşim, Galaxy S26 Ultra'nın dikey kamera düzeninden de ayrılabilir. Mevcut Ultra'da lenslerin dikey sıralandığı hap biçimli bir ada bulunuyor; dördüncü kamera ise arka panelde bu adanın yanında yer alıyor. Sızan çizim, bu parçaları arka yüze yaymak yerine daha dar bir alanda topluyor.

GALAXY S27 PRO İLE ULTRA ARASINDA NELER ORTAK OLABİLİR?

Ice Universe, aynı düzenin Galaxy S27 Pro (Samsung'un Galaxy S27+ ile Ultra arasına ekleyeceği söylenen yeni modeli) için de geçerli olduğunu söylüyor. Önceki haberlerde de iki telefonun benzer görüneceği belirtilmişti.

Galaxy S27 Pro'nun daha küçük olması ve S Pen taşımaması bekleniyor. Kamera adasının ortak olması tasarımları daha da yakınlaştırabilir, ancak kamera donanımlarının farklı olması hala bekleniyor.

Önceki sızıntılar, genel olarak hem Pro hem Ultra'da 200 megapiksel ana sensör bulunacağına işaret ediyor. Ultra'nın ayrı 3x telefoto kamerayı kaldırarak üç arka kameraya geçmesi de olası görülüyor. Tedarik zinciri raporları bu ayrımı ortaya koysa da yakınlaştırma donanımının kesin ayrıntıları hala netleşmedi.

Galaxy S27 serisinin 2027'nin ocak veya şubat ayında gelmesi bekleniyor.

Kaynak: Gizmochina